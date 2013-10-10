В Минске более чем на 10% снизилось количество несовершеннолетних преступников

Новости Беларуси. Положительная тенденция. Более чем на 10% снизилось количество несовершеннолетних преступников в столице. Уменьшилось и число краж, а вот случаев мошенничества стало больше. Последние цифры озвучили сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме.

Для профилактики правонарушений проводятся специальные рейды, школьникам показывают фильмы и раздают буклеты. Семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, держат под контролем. К слову, таких в столице около двух тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Для решений проблем детей, подростков, которые зачастую попадают в кризисную ситуацию, необходимо более, наверное, широкое освещение и знание телефонов доверия, по которым могут позвонить дети в любое время. Специалисты разрешат их проблемы. Позвонить могут дети абсолютно анонимно. Существуют общереспубликанская и городская линии с телефонами доверия.