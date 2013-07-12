Новости Минской области. В кругу нежности. Первый детский дом семейного типа открылся в Воложине. Семья Светланы Асяновой и Витаутаса Шимоновскиса воспитывают здесь пятерых детей. Уютное здание в райцентре возвели всего за полгода, причем не только за счет областного бюджета, но и со спонсорской помощью.

Почти 2 миллиарда рублей на строительство выделил один из банков страны. Детский дом семейного типа в Воложине стал 36-м в столичной области. И такая форма решения проблемы сиротства в области будет расширяться. Каждый год на Минщине возводятся 2-3 детские дома семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Сивой:

Очень хороший дом, красивый. Будем здесь хорошо и дружно жить.

Светлана Асянова, мать-воспитатель Воложинского детского дома семейного типа:

Столько вложено в него сил, мы трудились над его созданием. Нам очень приятно. Это тепло, эта забота везде, во всем.

Юлия Кулецкая:

Все, что нужно, все есть – удобства, душ, туалеты, комнаты... Все такое красивое, дом нам очень нравится!

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Всю эту программу надо поддерживать. Как страшно, как грустно, как больно, когда детки без мамы.

Борис Батура, Председатель Облисполкома:

Около 300 человек воспитываются в домах семейного типа. Кроме того, 3 у нас детских деревни, в которых тоже воспитывается около 300 человек. Мы практически за последние годы закрыли 4 детских дома. И дальше, я думаю, эта тенденция будет более быстрыми темпами наращиваться.