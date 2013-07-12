Киселёвы - «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района Минска» - поделились секретом счастья!

Танцы в этой квартире вмиг превращаются в шумную дискотеку, а соло – в веселый хор! 8-классник Андрей, 4-летние близняшки Варя и Надя, малышка Серафима… Счастье семьи Киселевых можно смело умножать на 4!

Воспитывать настоящую команду, как и расти с пеленок в кругу родных друзей – бесценный подарок судьбы! Совсем недавно дружный и талантливый коллектив Киселевых получил бронзу в конкурсе «Лучшая многодетная семья Фрунзенского района Минска». Рецепт прост – всегда вместе, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Елена Киселева:

Когда я узнала, что у нас будут близнецы, расплакалась от счастья, когда узнала, что девочки, потому что очень хотела девочку, а тут две.

Сима, где Варя, а где Надя? (А как ты их различаешь?) А никак, она всех зовет Варями, а они уже по интонации отличают.

День очаровательных близняшек немыслим без кувырков и акробатических па. В детском саду сестры Киселевы любят устраивать концерты, да и наряды требуют одинаковые! Родители планируют отдать девочек в художественную гимнастику, у малышек же мечта одна на двоих!

Варвара и Надежда Киселевы:

Нам нравится Артем. (Вам нравится двоим один Артем?) Да! ( А что вы вчера папе сказали?) Замуж! Да, когда мы будем большие.

Командные гонки на ослах и машинках обязательны в расписании Киселевых! Среди любимых семейных хобби – прятки и настенная живопись! Молодые родители с ремонтом не торопятся, ведь на обоях то и дело появляются шедевры…

Елена Киселева:

Это наш круг Малевича, здесь рисовали все наши три девочки. Начали старшие, закончила младшая. Вот это наш первый домик – самый первый рисунок на обоях.

Картины на обоях сменяют яркие зарисовки мелками на асфальте. Дружная династия Киселевых хорошо известна во дворе на Неманской! Колесят наперегонки на велосипедах и требуют высоких скоростей на аттракционах! Старший Андрей в шутку называет сестренок космонавтами и осторожно катает всех на качелях. Быть многодетным нянем трех малышек – непросто, но без них свою жизнь Андрей не представляет.

Андрей Киселев:

Если я не успеваю сделать уроки, закрываюсь в своей комнате и делаю уроки. Они меня слушаются, а потом, если хорошо себя вели, можем пойти на улицу. Самая неуправляемая иногда Варя, иногда Надя, отличить их невозможно.

Энергичная, серьезная и сообразительная не по годам Серафима Киселева – настоящий мальчишка в юбке, авторитет двора! Она вмиг наведет порядок в песочнице, да и до игровой площадки дойдет без помощи! В свои год и 10 месяцев Сима не по-детски опережает своих ровесников. Лексика и моторика прекрасная, вот что значит расти в большой семье! А, может, секрет в необычном имени, которое приснилось папе.

Елена Киселева:

Сима у нас самый шустрый член семьи, хотя до 9 месяцев мы ее не слышали и не видели - она ела и спала. А вот такое стало чудо шустрое. Думаю, в дальнейшем будет заниматься спортом и танцами.

Рецепт семейного благополучия Киселевых – любовь, взаимопонимание и хорошее отношение друг к другу. А самое интересное еще впереди!

Елена Киселева:

Дети в больших семьях более добрые, ласковые, по жизни они очень надежные будут друзья. Останавливаться мы не собираемся, у нас в планах еще один ребенок, будем надеяться, что это будет еще один мальчик.