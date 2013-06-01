В День защиты детей биатлонистка Дарья Домрачева посетила Детский хирургический центр

Новости Беларуси. В Международный день защиты детей - представители компании «Белгосстрах» совместно с Министерством здравоохранения решили поддержать Детский хирургический центр. Медучреждению, которое находится на базе первой клинической больницы, работники передали сертификат на 30 миллионов рублей. Маленьких пациентов также ждал сюрприз — встреча с двукратной чемпионка мира по биатлону, бронзовым призером Олимпийских игр Дарьей Домрачевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти малыши получили сегодня не только напутствие и добрые пожелания от двукратной чемпионки мира по биатлону, бронзового призера Олимпийских игр-2010 Дарьи Домрачевой, но и приятные сюрпризы. Вместе с представителями компании «Белгосстрах», спортсменка привезла в Детский хирургический центр подарки для ребят и улыбку.

Дарья Домрачева, двукратная чемпионка мира по биатлону, бронзовый призёр Олимпийских игр:

Хочу подарить им хорошее настроение, потому что сама несколько раз в детстве лежала в больницах. Знаю, как это бывает тяжело. Подобные визиты могут их, наверное, как-то зарядить, придать силу на излечение.

В Детском хирургическом центре редко можно услышать звонкий смех и увидеть улыбки на лицах маленьких пациентов. Но сегодня именно такой — редкий день.

Для «Белгосстрах» — это не разовое мероприятие. В течение нескольких месяцев старейшая страховая компания Беларуси совместно с Министерством здравоохранения проводит акцию «Белгосстрах – детям!». В её рамках 3% от полученных взносов по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний перечисляются детским областным больницам.

Дарья Домрачева, двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр, биатлонистка:

Я считаю, что это очень важная акция. Вокруг нас очень много детей, которым действительно нужна помощь. Кто-то один, даже если вдвоем или втроем, не справится с теми всеми проблемами, которые существуют вокруг нас, никогда не сможет помочь всем тем детям, которые нуждаются в этом. Я думаю, что своим участием мы подаем хороший пример другим, чтобы люди присоединялись и помогали.

Сегодня сертификат на 30 миллионов рублей представители страховой компании передали Детскому хирургическому центру.

Александр Махлин, заместитель главного врача 1-ой городской клинической больницы по детской хирургии:

Деньги, которые нам перечислит «Белгосстрах», будут направлены на приобретение эксклюзивного медицинского инструментария, для выполнения операций у детей младшей возрастной группы, у детей с тяжелейшей хирургической патологией.

Маленькие пациенты детского хирургического центра долго не хотели отпускать гостей. И все без исключения пообещали, что обязательно поправятся. Это станет их маленькой победой.