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День защиты детей отмечают сегодня во всем мире

01 июня 2013 14:20
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Новости Беларуси. Международный день защиты детей отмечают на планете в первый день лета.  Этой традиции уже более шести десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси поддержка молодых граждан – один из приоритетов государственной политики. В республике сегодня более миллиона семисот тысяч детей. И Беларусь занимает первое место в СНГ в рейтинге стран, благоприятных для их рождения. С начала этого года размер пособий на малышей возрос практически на треть. Единовременная выплата на первенца с мая составляет чуть менее 10 миллионов рублей. 

Праздник сегодня собрал взрослых и детей и на Минск-Арене. В эти минуты, там проходит концерт звезд белорусской и не только эстрады. Все средства от него пойдут на оказание помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. Организатором акции стал благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» белорусского союза женщин.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Первое июня - не только праздник, это возможность взрослым еще раз обратить внимание на детей, которые нуждаются в помощи. Это возможность понять, что дети должны воспитываться в атмосфере любви и добра, развивать свои возможность, реализовывать свои мечты. 

Джимми Чемберс, участник группы «London Beat»:
Для нас всегда огромное удовольствие петь для детей. Как говорится, дети - наше будущее. А музыка и дети - самое прекрасное, что может быть на свете. 

# Дети # Виктор Якжик # Воспитание детей

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