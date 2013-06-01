День защиты детей отмечают сегодня во всем мире

Новости Беларуси. Международный день защиты детей отмечают на планете в первый день лета. Этой традиции уже более шести десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси поддержка молодых граждан – один из приоритетов государственной политики. В республике сегодня более миллиона семисот тысяч детей. И Беларусь занимает первое место в СНГ в рейтинге стран, благоприятных для их рождения. С начала этого года размер пособий на малышей возрос практически на треть. Единовременная выплата на первенца с мая составляет чуть менее 10 миллионов рублей.

Праздник сегодня собрал взрослых и детей и на Минск-Арене. В эти минуты, там проходит концерт звезд белорусской и не только эстрады. Все средства от него пойдут на оказание помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. Организатором акции стал благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» белорусского союза женщин.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Первое июня - не только праздник, это возможность взрослым еще раз обратить внимание на детей, которые нуждаются в помощи. Это возможность понять, что дети должны воспитываться в атмосфере любви и добра, развивать свои возможность, реализовывать свои мечты.

Джимми Чемберс, участник группы «London Beat»:

Для нас всегда огромное удовольствие петь для детей. Как говорится, дети - наше будущее. А музыка и дети - самое прекрасное, что может быть на свете.