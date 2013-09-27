Инспекторы ГАИ Московского района Минска провели акцию для детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Мастер-класс от ГАИ. Стражи порядка провели акцию для детей с особенностями развития. В единый день безопасности дорожного движения учителя в форме посетили школу-интернат № 7 для того, чтобы провести тематический урок.

К необычному занятию ребята подготовились заранее. Правила дорожного движения они проиллюстрировали с помощью маркеров и карандашей.

Инспектор ГАИ устроил ребятам ликбез по соблюдению безопасности на столичных дорогах. В финале праздника все дети получили яркие фликеры и сладкие подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Трапашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Московского района:

Мы хотели бы воспитать наше поколение с самого раннего возраста безопасности на дороге. Поэтому мы обучаем все категории детей и всех возрастов. И стараемся приложить к этому максимум усилий.