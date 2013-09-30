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Дети в Мозыре отравились глазированными сырками

30 сентября 2013 10:31
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Новости Беларуси. Дети в Мозыре отравились глазированными сырками. Об этом сообщил главный санитарный врач Гомельской области. Именно в этих продуктах находился возбудитель токсикологической инфекции.

Творожные изделия раздали детям на завтраках в школах. При этом срок годности сырков не вызвал вопросов. На момент употребления их можно было использовать в питании. Сейчас устанавливают, каким образом испортились продукты. Проверяют предприятие-изготовитель, поставщиков.

Напомним, произошло всё полторы недели назад - за медпомощью с признаками отравления обратились более 70 учащихся девяти школ Мозыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Массовое отравление

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