Новости Беларуси. Дети в Мозыре отравились глазированными сырками. Об этом сообщил главный санитарный врач Гомельской области. Именно в этих продуктах находился возбудитель токсикологической инфекции.

Творожные изделия раздали детям на завтраках в школах. При этом срок годности сырков не вызвал вопросов. На момент употребления их можно было использовать в питании. Сейчас устанавливают, каким образом испортились продукты. Проверяют предприятие-изготовитель, поставщиков.

Напомним, произошло всё полторы недели назад - за медпомощью с признаками отравления обратились более 70 учащихся девяти школ Мозыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.