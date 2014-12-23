Новости Беларуси. В Боровлянах 23 декабря заложили капсулу в фундамент нового здания детского хосписа. Начала строительство ждали тысячи детей, которые нуждаются в особенном уходе.

Сейчас Белорусский детский хоспис – это небольшой коттедж. Ежегодно там проходят лечения десятки маленьких пациентов, страдающих неизлечимым недугом.

Однако попасть в хоспис не так и просто. Очередь расписана уже до мая. Новый центр появится рядом с Республиканским центром детской онкологии, гематологии и иммунологии. Многие пациенты приходят в хоспис именно оттуда.

Шестилетний Володя воспринимает окружающий мир только на слух. У мальчика ДЦП. Он не видит и не может ходить. Мама несколько раз в месяц оставляет сына в детском хосписе в Боровлянах. Для их семьи это жизненная необходимость. У женщины сахарный диабет. Она – россиянка, и раз в месяц ей приходится ездить в Москву за лекарствами. А Володе нужен особенный уход.

Седа Малуда:

Нам был годик, мы обратились в хоспис, потому что у меня тут нет никого, к кому бы я могла обратиться за помощью. Тяжело было.

Седа надеется, что в новом хосписе будет еще больше возможностей для развития таких детей.

Сегодня в Боровлянах заложили капсулу в основу нового здания Центра паллиативной помощи. Идея его создания появилась еще в 2011 году. Тогда по распоряжению главы государства под возведение хосписа было выделено около 2 га земли.

Сейчас здесь идут уже строительные работы.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Этот центр создается как яркий пример государственного-частного партнерства. Для нас очень важно привлечь к этой теме внимание и общественных организаций, и общества в целом.

В нашей стране 7 хосписов. Новое здание строят по европейскому образцу. Там будут палаты для детей и квартиры для родителей, центр реабилитации и образовательный центр для медицинских работников. Кстати, в Беларусь уже сейчас на обучение приезжают врачи из разных стран.

В хосписе появится и небольшая часовня. Фактически это будет первый в СНГ центр детской паллиативной помощи такого уровня.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Данный центр будет и социальной, и психологической, и медицинской реабилитации. Мы видим, что в этом социально ориентированном государстве принимают все участие.

Деньги на строительство нового хосписа собирали, что называется, всем миром. До сих пор открыт благотворительный счет, на который уже перечислено около двух миллионов долларов. Затраты на функционирование нового центра частично возьмет на себя государство.

Анна Горчакова, директор общественной организации «Белорусский детский хоспис»:

Официально разделили стройку на два этапа. У нас этап есть первый, который мы можем закончить. У нас первая половина стоит 1 млн 800. В принципе, на это деньги есть. Еще надо собрать приблизительно миллион.

Если этот больной вопрос уйдет в прошлое, то детский хоспис примет первых пациентов уже в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.