50-квартирный социальный дом для детей-сирот сдали в Вилейке

Новости Беларуси. В Вилейке сдали 50-квартирный социальный дом для детей-сирот. Построили его в новом микрорайоне.

Дом отличается от других социальных объектов необычной планировкой. На каждом этаже расположено по 10-однокомнатных квартир. Большие площади и просторные балконы. Квартиры были построены уже с отделкой. Что называется, под ключ.

Это второй социальный дом в городе. Первый сдали 7 лет назад. Сегодня в очереди на жилье стоит еще 131 сироты. Поэтому строительство подобных объектов продолжится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.