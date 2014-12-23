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50-квартирный социальный дом для детей-сирот сдали в Вилейке

23 декабря 2014 13:49
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Новости Беларуси. В Вилейке сдали 50-квартирный социальный дом для детей-сирот. Построили его в новом микрорайоне.

Дом отличается от других социальных объектов необычной планировкой. На каждом этаже расположено по 10-однокомнатных квартир. Большие площади и просторные балконы. Квартиры были построены уже с отделкой. Что называется, под ключ.

Это второй социальный дом в городе. Первый сдали 7 лет назад. Сегодня в очереди на жилье стоит еще 131 сироты. Поэтому строительство подобных объектов продолжится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Государственная политика # Социальная помощь # Дети

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