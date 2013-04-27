Уже этим летом в Заводском районе Минска можно будет записать ребенка в детсад, не выходя из дома

Новости Беларуси. В детский сад по Интернету и учеба в онлайн-трансляции. Информационные технологии планируют активно внедрять в образовательную сферу.

Так, уже этим летом можно будет записаться на очередь в детский сад не выходя из дома. Вначале электронную систему опробуют в Заводском районе Минска. Если проект «приживется», то уже с нового года его начнут использовать повсеместно.

Новости, контакты, фото- и видеогалерея. Практически как обычный сайт, посвященный детям, будет выглядеть новая электронная система подачи заявки для постановки на очередь в детский сад. Заполнить форму и одним кликом отправить ее в отдел образования. Буквально через день-два родители получат ответ по электронной почте с номером очереди и дальше смогут сами отслеживать ее продвижение.

Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:

Родитель сможет подать заявку, где укажет паспортные данные ребенка, он сможет выбрать несколько детских садов, в которые бы он хотел, чтобы его ребенок ходил. И по возможности в один из этих детсадов ребенка и запишут.

Общение через школьные сайты для подростков уже не в новинку. Электронные дневники, родительские собрания с видеотрансляцией и беседа с классным руководителем по скайпу. Чтобы говорить на одном языке с учениками, учителя активно осваивают планшеты и смартфоны.

Раиса Сидоренко, начальник управления Министерства образования Республики Беларусь:

Без смартфонов, без ноутбуков, без Интернета сегодня вряд ли можно представить какого-то ученика. Именно поэтому Министерство образования уже имеет определенный опыт в создании электронных учебников, использования планшетов в обучении. Также создаются целые методические комплексы.

Электронные учебники по всем предметам, а посещать традиционные полуторачасовые лекции студентам БГУИР не обязательно. Видеоконференцсвязь, трансляции теоретических занятий во время практики в лабораториях — все это не только упрощает, но и ускоряет учебный процесс. В итоге, нынешние студенты осваивают учебную программу за четыре года, вместо пяти.

Борис Никульшин, проректор по учебной работе БГУИР:

Все студенты дневной формы обучения, уже начиная с 2-3 курса, начинают плотно работать, и для них традиционный график, когда нужно ходить на лекции, уже неудобен. И он ищет компромисс между работой и учебой, поэтому приветствует те формы, которые мы внедряем.

О том, что информатизация должна стать масштабным общенациональным проектом и охватить не только образование, но и все без исключения сферы нашей жизни, говорил Президент, выступая с Посланием белорусскому народу и Парламенту. Ведь именно IT–технологии дают высокие прибыли при минимальных материальных затратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.