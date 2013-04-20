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Минские парки открыли сезон 20 апреля 2013 года

20 апреля 2013 17:45
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Новости Беларуси. Минские парки наконец-то открыли сезон. Посетить любимые места отдыха горожане планировали еще неделю назад. Но погода внесла свои коррективы.

Сейчас парки наводят лоск, остались буквально последние штрихи — расконсервация некоторых аттракционов еще не закончена.

Порадуют минчан и пять новых каруселей. Четыре из них появятся в парке им. 50-летия Октября, а один в парке Челюскинцев. Прокатиться с ветерком сегодня решили сотни взрослых и детей. Многие из них пришли в парки сразу после субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Аттракционы

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