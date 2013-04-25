Детский отдых-2013. Сколько будут стоить путевки в летние лагеря в этом году?

Как белорусские санатории и детские лагеря готовятся к открытию сезона отдыха в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказал Геннадий Болбатовский, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Геннадий Болбатовский, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населению:

Согласно оздоровительной компании 2013 года планируется оздоровить около 370 тысяч детей. Что касается особенностей этой летней компании, будет возобновлена работа лагерей труда и отдыха. То есть дети старшей возрастной категории смогут реализовывать свое право на оздоровление в профильных лагерях, в том числе с круглосуточным пребыванием не менее 18 дней.

Увеличится ли размер государственных дотаций?

Геннадий Болбатовский:

Размер дотаций безусловно увеличится. Он будет в пределах макроэкономического развития. На лагерь с круглосуточным пребыванием дотация составит 900 тысяч рублей, лагерь с дневным пребыванием - 350 тысяч рублей, лагерь профильный - 360 тысяч, лагерь труда и отдыха - 395 тысяч.

Какой будет средняя стоимость путевки? Какие семьи смогут рассчитывать на льготы?

Геннадий Болбатовский:

Мы прогнозируем, что стоимость путевки в круглосуточный лагерь с пребыванием не менее 18 дней составит 2 миллиона 117 тысяч рублей. Сумма в дневные профильные лагеря и лагеря труда и отдыха будут оставлять где-то около 400 тысяч рублей или чуть больше. То есть предполагаемый размер дотаций позволит компенсировать стоимость путевки в профильные и дневные лагеря на 80-90%.

Какие семьи смогут рассчитывать на льготы?

Геннадий Болбатовский:

Могут рассчитывать все несовершеннолетние дети. Но традиционно, в первую очередь, льготы получают дети-инвалиды, дети-сироты. Они будут обеспечиваться путевками на оздоровление за счет республиканского бюджета. Это будет 100% оплата.