В Минске ищут хозяйку украденной детской коляски

Новости Беларуси. Сотрудники Партизанского РУВД Минска задержали на лестничной площадке в одном из домов по улице Передовой пьяную девушку с пустой детской коляской. О ней в милицию сообщила жительница подъезда.

Пьяную доставили в РУВД, там она поведала две версии случившегося:

1) она распивала спиртное со своим знакомым в доме по улице Багратиона и не рассчитала своих сил. Собутыльник для лучшей координации при движении предложил ей детскую коляску. Опираясь на нее, девушка смогла дойти до Передовой.

2) детскую коляску она похитила сама с целью ее дальнейшей продажи. Однако с какого именно подъезда было украдено детское транспортное средство, задержанная толком объяснить не смогла.

С целью поиска владельцев коляски, изображенной на фото, сотрудники милиции просят позвонить по телефонам: (017) 245-15-41, (017) 245-16-41, (029) 769-85-12.

Кстати, в прошлом году в минском парке Горького прошел фестиваль детских колясок (смотрите видео).

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