Ученики минской школы № 21 могут сами выбирать меню столовой

Вопросом «Что ест мой ребенок в школе?» – хоть раз в жизни задавался каждый родитель. Заботливые мамы кладут детям в рюкзаки «ссобойки» и готовят по утрам завтраки, беспокоясь, что чадо останется голодным. Но школьные повара утверждают, что лучше бы дети приходили с пустыми желудками – в столовой их накормят не только полезной, но и по-настоящему вкусной едой. О питании в школе № 21 г. Минска смотрите в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Земфира Журова, заведующая производством СШ 21 им. Н.Ф. Гастело г. Минска:

Я люблю готовить так, чтобы всем детям было вкусно, и никто не жаловался.

Земфира Журова увлечена своей работой настолько, что каждый день в 5.30 утра она уже в школе и замешивает тесто. Выпечка – только по заказу ребят. Они – главные потребители и самые строгие критики.

Земфира Журова:

У нас дети очень любят выпечку: пирожки со сгущенкой, с повидлом и яблоком, ватрушки и сосиска в тесте.

Дарья Павлецова, ученица 4 «А» класса СШ № 21 г. им. Н.Ф. Гастело г. Минска:

Мы раз в год пишем на листике, что бы нам хотелось видеть в меню. И обычно несколько блюд учитывают.

Еще у детей всегда есть выбор из двух блюд – столовая готовит 2 обеденных комплекса. И ребята делают заказ сегодня на завтра.

Михаил Савицкий, директор СШ № 21 им. Н.Ф. Гастело г. Минска:

У нас существует такое понятие, как примерное двухнедельное меню. Оно сбалансированное, соответствует санитарным нормам. Если ребятам мало, они добирают из буфетной продукции.

Чтобы угодить детям, повара стали выпекать деликатесы: филе птицы в сыре, отбивную, котлету «Папараць кветка» и даже шашлык. Ребятам нравится такой подход, а те, кто по каким-то причинам отказываются от обеда – голодными не остаются. Шеф-повар лично следит, чтобы каждый ученик был накормлен.

Закупкой продуктов занимаются специальные инстанции, но школа может самостоятельно выбирать и контролировать качество крупы, овощей и мяса. Важно только вписаться в сумму, а она на сегодняшний день до смешного мала: всего 8.600 белорусских рублей. За остальное доплачивают родители.

Дежурные учителя следят за закладкой продуктов: в перчатках ли раздается пища и как хранится провиант.

Обязательным мероприятием является и ежемесячный контроль совета по питанию. В него входят представители школы, родители и даже ученики.

Михаил Савицкий, директор СШ № 21 им. Н.Ф. Гастело г. Минска:

Систематически приходят в столовую, пробуют то, что готовит шеф-повар, и высказывают свои мнения и пожелания.

И если детям не нравится меню, родитель может обратиться к директору или завучу школы. Но чаще всего дети довольны школьным обедом и с нетерпением ждут звонка с урока, чтобы наперегонки побежать в столовую.

Дарья Павлецова, ученица 4 «А» класса СШ № 21 г. Н.Ф. Гастело Минска:

Иногда дают компоты, какао, котлеты, рагу, оладьи и пюре.

Ян Новиков, ученик 4 «А» класса СШ № 21 Н.Ф. Гастело Минска:

У нас вкусная и полезная еда.