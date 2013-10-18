Победитель фотоакции СТВ «Мой ребёнок» в сентябре - обаятельный джентльмен Егор Лапатей

Попасть в волшебную страну Люиса Кэролла и познакомиться с Алисой! Собрать румяный яблочный урожай и утонуть в осеннем море листвы! Сотни ярких кадров и удивительных образов! За свои 3,5 года Егорушка Лапатей успел стать прекрасной моделью! Жизнь в объективе камеры началась с пеленок!

Рождение сыночка вдохновило маму Екатерину на фототворчество! От хобби до профессиональных портретов! Талант молодой мамы зрители телеканала СТВ оценили еще год назад и назвали лучшим фотографом ноября! Эстафету перехватил сынишка буквально через год. Обаятельный джентльмен из страны чудес стал сентябрьским фаворитом! Познакомимся с ним вместе с программой «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Екатерина Лапатей, фотограф:

Нашли мы в интернете маленького львенка, которого привозили для фотографии. Пригласили львёнка в студию. Там мы кормили его с бутылочки, играли с ним, трогал лапки!

Складывать любимый конструктор и создавать мир мультяшных роботов Егорка готов бесконечно. Однако, у активного малыша день расписан по минутам! Первым делом, конечно, авто, в них мальчишка не чает души и собрал уже целую коллекцию! Оживить грузовики и легковушки, подарить им цветную жизнь для Егора всегда в радость. Однако про дружбу и любовь малыш не забывает! Дама сердца Аврора красуется рядышком на фото! Музыкальная пауза с котэ или выбор нового наряда под пристальным вниманием мамы-фотографа сразу превращается в забавные кадры!

Екатерина Лапатей:

Если взрослые люди стараются как-то играть на камеру, примерять позы, образы, то ребенок все равно остается самим собой. Улыбки, глазки, эмоции, трудно, конечно, запечатлеть, очень детки непоседливые бывают, но если хорошенько постараться, то результат хороший получается.

Без мопса Мули и самоката не обходится ни одна прогулка у Егора! Причем, скоростные забеги с любимой собакой и на модном транспорте всегда принимают равные обороты. В семье Лапатей Мулю в шутку называют вторым энерджайзером! От игрового лабиринта на родной детской площадке во двор соседней школы... Фотосессии на свежем воздухе всегда непредсказуемы, оттого вдвойне прекрасны!

Екатерина Лапатей:

Очень любим гулять, очень любим знакомиться с новыми людьми - как с детками, так и со взрослыми. Любим кататься на горке. Проходя по улице, нужно перечесть все машины, которые стоят на стоянке. Много уже знает и марок машин.

Прятки в школьном дворе малыш устраивает неспроста! Да, и с будущей профессией в свои три с половиной года Егор уже определился и готов дать свое первое интервью!

Егор Лапатей:

Полицейским! Потому что они ловят бандитов! (А пожарным не хочешь быть?) Да! Потому что они тушат пожар! (А врачом ты почему хочешь быть?) Они лечат! (Ты хочешь быть и врачом, и пожарным сразу?) Да!