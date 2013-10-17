В минское школе № 217 правила дорожного движения дети изучали на языке жестов и театрального искусства

Новости Беларуси. Дорожные истины – в теории и на практике. Ученики 217-1 школы приняли участие в необычном эксперименте. Вместо трассы – школьные кабинеты и спортзал. Вместо водителей и пешеходов – главные герои познавательного шоу. Что такое оптимальная скорость, для чего нужно держать дистанцию и как установить контакт с пешеходами?

Правила дорожного движения юные минчане изучали на языке жестов и театрального искусства. А самые трудные ситуации лучшие ученики 217-й школы разруливали в считанные секунды.

Елена Подлубная, директор ГУО «Средняя школа № 217»:

Цель этой акции – конечно, в первую очередь напомнить детям, которые, возможно, подзабыли правила дородного движения. Конечно, привлечь к этому вопросу особое внимание родителей, потому что они являются, в общем-то, полноправными участниками воспитательного процесса.

В необычной акции 17 октября можно было выбрать свой правильный путь. А каждый шаг любознательных актеров не упускали из вида не только маленькие зрители, но и стражи дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Фрунзенского района:

Дети в своем поведении на дороге часто руководствуются наблюдениями за действия взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, данные действия не всегда бывают правильными. Поэтому мы сегодня решили провести такую акцию, которая называется «Будь примером – поступай по правилам».