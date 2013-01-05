Участники Рождественского турнира подарили праздник воспитанникам приютов

Новости Беларуси. Участники Рождественского турнира 5 января отправились в гости к воспитанникам минских социальных приютов. Акция проходит по инициативе Президентского спортивного клуба. Первыми с Новым годом и Рождеством ребят поздравили российские хоккеисты.

Воспитанники социально-педагогического центра Московского района столицы показали праздничное представление. Олимпийские и чемпионы мира скромно смотрели новогоднее представление. Детским голосам – не удержались – начали подпевать.

Малыши после утренника устроили пресс-конференцию. Спрашивали – сами ли пошли в детстве в спортивную секцию, как хоккеисты делали первые шаги на льду и чем занимаются, когда на улице лето. Среди воспитанников нашлись даже фанаты игры номер два.

Александр Медведев, президент Континентальной хоккейной лиги:

Они все такие замечательные, глаза горят. И сделать такой праздник и для нас, и для них - это очень здорово, мы очень рады те, кто пришли. И вот команда, которая осталась в гостинице.ю готовится к матчу, они все хотели поехать, но просто мы бы все не уместились здесь.

Кроме именной клюшки малышам досталась майка с автографами хоккеистов. И гора подарков. От конфет до видеокамеры. Но главное, признаются и воспитатели, и сами дети – внимание.

Воспитанник социального центра:

Мне сегодня было очень весело, мне очень понравились подарки, и я рад, что встретился с хоккеистами

Гостей в этом приюте ждали тридцать малышей. От 3 до 18 лет. Это дети, которые на время остались без опеки родителей. Для них – нынешний канун Рождества – особый. Впрочем, как и для воспитателей. Когда еще у новогодней елки увидишь таких звезд.

Андрей Коваленко, хоккеист сборной команды России, олимпийский чемпион 1992 года по хоккею:

Вообще это можно сделать традиционным. И не только команды России, но и все команды, которые могли бы приезжать в разные детские дома, поздравлять детей, общаться. Я считаю, что это огромный праздник был бы для детей.

У хоккеистов сборной Канады сегодня также была не менее насыщенная программа. Спортсмены навестили воспитанников социального приюта Центрального района столицы. Здесь живут почти три десятка ребят. Они подготовили для именитых спортсменов новогодний утренник. Ни один ребенок не остался без подарка. А праздничный хоровод водили все вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джей Макки, хоккеист сборной команды Канады:

У нас в Канаде ничего подобного не проводится. И мы очень удивлены, что дети нам подготовили такой концерт. А мне даже открытку подарили. Я ее отвезу домой.

Керри Гуле, хоккеист сборной команды Канады:

Рождество – время семейное. Мы здесь сами вдали от семьи. Поэтому ребята, которые пели песни, читали стихи, дали нам кусочек семейного тепла. Поэтому мы хотим отдавать то же самое им. Мы чувствуем себя здесь как дома.

Сами малыши от основателей хоккея были в восторге. Рассматривая подарки, вспоминали все иностранные слова, которые только знают. А некоторые признавались: хоть и болеть будут за Беларусь, канадцев поддержат.

Воспитанник социального центра:

Просто нет слов, они просто супер, они специально сюда приехали с такой далеко страны! Мы смотрим, как они играют.

Приюты Минска до конца состязаний посетят все команды. Хоккеисты навестят 7 столичных социальных центров. Уже решено – это станет, вместе с самим турниром, еще одной рождественской традицией.