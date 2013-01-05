В Витебской областной детской больнице открылось отделение реанимации, где выхаживают детей от 850 грамм!

Новости Беларуси. Долгожданный подарок получили в новогодние дни жители Витебска. После реконструкции открылось отделение реанимации Витебской областной детской больницы. Самым маленьким пациентам всего лишь несколько дней, а то и часов от роду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря современному оборудованию и квалифицированной помощи врачей теперь здесь выхаживают малышей весом всего лишь по 850 граммов. Раньше спасение таких младенцев было чудом.

Кроме новорожденных, отделение оказывает помощь и детям до 15 лет. Здесь могут готовить маленьких пациентов к трансплантации органов в Минске и принимать их после таких сложных операций.

Владимир Клепиков, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Витебской детской областной клинической больницы:

Это высший класс нашей аппаратуры для детей. Дети наши получают адекватное лечение. И маловесные, и с более хорошим весом дети. Мы работаем практически от момента рождения и до 15 лет. У нас лежат дети абсолютно с разными патологиями. Реконструкция позволила работать совсем в других условиях.