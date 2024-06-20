Сотрудники ГАИ и МЧС посещают школьные оздоровительные лагеря

На одном из таких мероприятий побывала и наш корреспондент Яна Лысякова.

В 2024 году школьные оздоровительные лагеря посетят свыше тридцати пяти тысяч юных минчан. Программа насыщенная: организованы творческие мастер-классы, игры и эстафеты. Также к ребятам в гости приезжают сотрудники ГАИ и спасатели с совместными профилактическими акциями. Ребята повторяют правила дорожного движения и поведения в экстренных ситуациях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заливистый смех детворы во дворе 119-й школы Октябрьского района. Радостными улыбками сопровождается каждый приезд спасателей и сотрудников Госавтоинспекции. Ведь основы безопасности дети изучают во время интерактивных игр. Программа разнообразная – управление пожарным краном и необычный боулинг, в котором кегли – огнетушители. Но, пожалуй, самое увлекательное для ребят – примерить форму спасателя и побывать в пожарной машине. Многие именно в этот момент впервые задумываются о выборе будущей профессии.

Не менее увлекательна программа у сотрудников ГАИ. Каждый из ребят может блеснуть знаниями в викторинах и не только.