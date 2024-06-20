Сотрудники ГАИ и МЧС посещают школьные оздоровительные лагеря
В 2024 году школьные оздоровительные лагеря посетят свыше тридцати пяти тысяч юных минчан. Программа насыщенная: организованы творческие мастер-классы, игры и эстафеты. Также к ребятам в гости приезжают сотрудники ГАИ и спасатели с совместными профилактическими акциями. Ребята повторяют правила дорожного движения и поведения в экстренных ситуациях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На одном из таких мероприятий побывала и наш корреспондент Яна Лысякова.
Заливистый смех детворы во дворе 119-й школы Октябрьского района. Радостными улыбками сопровождается каждый приезд спасателей и сотрудников Госавтоинспекции. Ведь основы безопасности дети изучают во время интерактивных игр. Программа разнообразная – управление пожарным краном и необычный боулинг, в котором кегли – огнетушители. Но, пожалуй, самое увлекательное для ребят – примерить форму спасателя и побывать в пожарной машине. Многие именно в этот момент впервые задумываются о выборе будущей профессии.
Не менее увлекательна программа у сотрудников ГАИ. Каждый из ребят может блеснуть знаниями в викторинах и не только.
Яны Лысякова, корреспондент:
Мероприятие носит и профориентационный характер. Например, любой желающий может посидеть в служебной машине и примерить форму инспектора ДПС, а также узнать тонкости нелегкой службы инспекторов ГАИ.
Сотрудники ГАИ Октябрьского района этим летом собираются посетить 17 школ. Визиты будут интересными и насыщенными.
Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД:
Непосредственное общение с представителями Госавтоинспекции и познавательный игровой формат позволяют детям быстрее и лучше усвоить необходимые навыки дорожной безопасности. Сотрудники ГАИ, а в течении лета посещают максимальное количество оздоровительных учреждений, чтобы как можно больше усвоили основные правила поведения на дорогах и провели каникулы с пользой, а главное – в безопасности.
Подробности в видео.