Почему дети врут и что делать, чтобы этого не происходило? Советы психолога

Малыши-карандаши – еще те хамелеоны, умеют подстраиваться под любую ситуацию. Но когда дело касается лжи – врут и не краснеют. И если сказочного героя Пиноккио выдавал растущий нос, то уличить реального карапуза во лжи не так-то просто. Еще сложнее – выяснить ее причину.

Ольга Гома, психолог:

В первую очередь я всегда советую родителям присмотреться к самим себе, потому что зачастую они не замечают, как могут при ребенке приврать, приукрасить, возможно, даже опаздывая в школу, сказать учителю, что мы ездили на анализы или стояли в пробке, хотя ребенок точно знает, что они проспали. Конечно, он подмечает все эти моменты и начинает использовать ложь в своей жизни.

Верный способ избежать чувства стыда за двойку или наказания за разбитую вазу – это скрыть следы преступления. Маленькая ложь, но себе во благо. Так карапузы и начинают вертеться как ужи на сковородке. Ольга Гома:

Дети не всегда боятся физического наказания или крика родителей, зачастую они просто боятся утратить вашу любовь. Они понимают, что, возможно, такого мама или папа любить не будут. И поэтому они врут.

Не рассказывай мне сказки. Не стоит агрессивно реагировать на детские небылицы. Объясните малышу, что какой бы горькой правда ни была, она всегда лучше самой сладкой лжи, ведь рано или поздно все тайное обязательно становится явным. Ольга Гома:

Очень часто родители говорят: «Ну расскажи мне, я не буду тебя ругать». Но ребенок этому не верит, потому что у него уже был опыт, что вы его ругали. Поэтому если для вас неприемлема абсолютно ни в каком виде ложь, то пусть ложь будет единственным, за что вы наказываете ребенка. Но он четко должен понимать, что вы наказываете его не за поступок, а за то, что он его скрыл, за то, что он соврал. Поэтому если ребенок рассказал правду, то вы можете сказать, что вам не нравится, что он так сделал, но поблагодарите за то, что он был искренним. Скажите то, что вы гордитесь тем, что он осмелился рассказать вам правду.

Стоит помнить, что у маленького человека нет цели обвести вас вокруг пальца. Ребенок живет в своем мире фантазий и грез. Воображение крохи рисует множество картин, которые впоследствии путаются с реальностью. Другое дело – подростки. Ольга Гома:

Желание показаться лучше, чем я есть на самом деле – это более распространено среди сверстников. Приукрасить, где я живу, на какой машине ездят мои родители, какой я на самом деле классный, сколько у меня игрушек и т. д. Детям очень важно выглядеть среди своих крутым практически в любом возрасте, ребенка нужно обучать, в каких моментах точно не стоит врать. Например, не стоит врать, если это не твои достижения, а достижения твоих родителей: это они заработали, это они купили.