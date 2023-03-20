Кадры мурмурации скворцов просто завораживают. Посмотрите на это

Завораживающие кадры мурмурации. Так орнитологи называют скоординированный полет огромных стай птиц. В данном случае в объектив попали скворцы, которые просто взорвали небо над небольшим городком Латтерворт в Центральной Англии.

На большой скорости до 40 километров в час птицы не сталкиваются. Тысячами они «ныряют» и взлетают, объединяются и разъединяются. Считается, что так скворцы защищаются от хищников, которым труднее сконцентрироваться на определенной цели.