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Кадры мурмурации скворцов просто завораживают. Посмотрите на это

20 марта 2023 14:36
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Завораживающие кадры мурмурации. Так орнитологи называют скоординированный полет огромных стай птиц. В данном случае в объектив попали скворцы, которые просто взорвали небо над небольшим городком Латтерворт в Центральной Англии.

Кадры мурмурации скворцов просто завораживают. Посмотрите на это-1

На большой скорости до 40 километров в час птицы не сталкиваются. Тысячами они «ныряют» и взлетают, объединяются и разъединяются. Считается, что так скворцы защищаются от хищников, которым труднее сконцентрироваться на определенной цели.

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