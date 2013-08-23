Собрать первоклассника к новому учебному году в Беларуси можно за 860 тысяч рублей

Новости Беларуси. Школьная форма, канцелярские принадлежности, книги и учебные пособия. В Минске 23 августа открылись сразу две масштабные ярмарки. В ассортименте все для творческого, умственного и физического развития детей. В 2013 году продают ученические товары более семи тысяч объектов торговли.

Делегация чиновников 23 августа наведалась в детский отдел одного из столичных универмагов. На контроле – готовность к первому сентября. Замминистра образования, к примеру, внимание обратил на качество школьной формы.

Василий Будкевич, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Говоря о качестве ткани, обращает ли внимание покупатель на возможность покупки изделий из натуральных тканей. Я знаю, этот вопрос звучал на отчете министра образования у премьер-министра.

Продавцы показывают: шерстяные костюмы есть. И много. Только спросом они пользуются меньшим, чем синтетика. Последняя практичней и вместе с тем дешевле. Упомянули и об ассортименте. Мол, школьной одежды от 48 размера и выше в детских отделах не найти. Проблема не глобальная, но решения требует. А у Натальи Белкиной такой проблемы нет. Костюм для дочки-семиклассницы выбирали всей семьей.

Наталья Белкина, покупатель:

За 10 минут выбрали. Больше мерили, чем выбирали.

Школьница:

Мне очень нравится. Здесь все так хорошо пошито.

Школьной формы много и на любой вкус. Это и без статистики Минторга видно невооруженным глазом. Ее в магазины страны поставляют 40 белорусских предприятий. Только в июле и августе торговые объекты получили полторы тысячи комплектов одежды.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

В принципе, на сегодняшний день представлен очень широкий ассортимент одежды как для девочек, так и для мальчиков. Те объемы, которые торговля должна была забрать к школьному сезону, она забрала.

85% одежды для школьников белорусского производства. Цены – на уровне 2012 года. Министерство торговли, кстати, подсчитало сумму, в которую обойдется подготовка ребенка к школе. По данным ведомства, отправить в первый класс школьника можно за 860 тысяч рублей. Для ученика средней школы понадобится минимум чуть больше миллиона. Хотя для некоторых родителей цена вопроса не важна.

Покупатель:

Как говорят, чтобы костюмчик хорошо сидел. На цену мы не смотрим, если честно.

Многолюдно и на школьных ярмарках. Две из них 23 августа начали работу в Минске. Их открытия ждали и сами белорусские предприятия. На ярмарках в сезон традиционно продают больше канцелярской продукции, чем за весь год.

Покупатели:

Прошли почти всю ярмарку. Купили тетрадки, всякие блокноты, ручки.

Закупились на целый год. Должно хватить и карандашей, и обложек, и красок. Думаем, что нам всего хватит.

У тех, кто еще успел подготовиться к учебному году, есть время. Специализированные отделы школьных товаров будут работать вплоть до 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.