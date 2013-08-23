Около 700 дополнительных мест в детских садах Минской области появится в 2013 году

Новости Беларуси. В 2013 году в Минской появится около 700 дополнительных мест в детских садах. Новые дошкольные образовательные учреждения строятся в Слуцке, Смолевичах и Солигорске. На эти цели облисполком выделил около 90 миллиардов рублей.

Кроме того, до конца года откроется в детский сад в Боровлянах. В бывших помещениях социально-педагогического центра появится дополнительный еще 100 мест для малышей.

На улучшение ситуации с дефицитом мест в детских садах в ближайшем будущем могут рассчитывать и жители Минского района. Новые детские сады появятся в Колодищах, Хатежино и Самохваловичах, Мачулищах и поселке Лесной.

Одновременно с реконструкцией старых зданий дошкольных учреждений в столичном регионе будут развивать сеть семейных садов и групп. Сегодня у них воспитываются полторы сотни детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.