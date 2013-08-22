Прямой эфир

350 юных минчан из многодетных и малообеспеченных семей получили подарки к школе

22 августа 2013 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сюрприз к 1 сентября! 350 юных минчан из многодетных и малообеспеченных семей 22 августа получили подарки к школе. В течение августа в магазинах города каждый желающий мог присоединиться к сбору материальных средств и канцелярских товаров для детей.

Организаторы благотворительной акции вместили в портфели первоклассников необходимый для хорошей учебы набор принадлежностей. Порадовали учеников также фруктами и сладостями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Городские власти ежегодно принимают меры по оказанию помощи и поддержке семьям, в которых воспитываются дети, к началу учебного года. Вот и в этом году традиционно более 8 тысяч минских семей, а в них более 13 тысяч детей школьного возраста, получат единовременное пособие для подготовки к школе.

# Благотворительная акция # Жанна Романович # Мингорисполком # Дети # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
1 сентября в Минске стартует проект «Электронная школа»
21 августа 2013 20:11

1 сентября в Минске стартует проект «Электронная школа»

Социальные службы Червенского района Минской области помогают многодетным семьям подготовить детей к школе
21 августа 2013 15:58

Социальные службы Червенского района Минской области помогают многодетным семьям подготовить детей к школе

В Витебске пьяный рецидивист в трамвае набросился с ножом на 12-летнего мальчика и ранил его в плечо
19 августа 2013 17:44

В Витебске пьяный рецидивист в трамвае набросился с ножом на 12-летнего мальчика и ранил его в плечо