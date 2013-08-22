350 юных минчан из многодетных и малообеспеченных семей получили подарки к школе

Новости Беларуси. Сюрприз к 1 сентября! 350 юных минчан из многодетных и малообеспеченных семей 22 августа получили подарки к школе. В течение августа в магазинах города каждый желающий мог присоединиться к сбору материальных средств и канцелярских товаров для детей.

Организаторы благотворительной акции вместили в портфели первоклассников необходимый для хорошей учебы набор принадлежностей. Порадовали учеников также фруктами и сладостями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Городские власти ежегодно принимают меры по оказанию помощи и поддержке семьям, в которых воспитываются дети, к началу учебного года. Вот и в этом году традиционно более 8 тысяч минских семей, а в них более 13 тысяч детей школьного возраста, получат единовременное пособие для подготовки к школе.