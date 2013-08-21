1 сентября в Минске стартует проект «Электронная школа»

Новости Беларуси. С 1 сентября в Минске в 11 учреждениях образования стартует новый проект - «Электронная школа». Пока его опробуют в столице, однако если система хорошо себя зарекомендуют, то ее подхватят и в регионах.

Журнал и дневник онлайн - это не только просмотр и выставление оценок, но и виртуальное общение родителей с учителями. Еще одно нововведение - электронная карта. С ее помощью ученик сможет не только пройти на территорию школы, но и заплатить за обед в столовой. В перспективе возможен и проезд школьников в общественном транспорте по электронным проездным.

Кроме того, педагогов в новом учебном году ожидает прибавка к зарплате. Тарифные ставки для работников сферы образования повысятся на 25%. Такое решение принято в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Родители будут получать обратную связь о том, как ученик занимается, какое содержание уроков сегодня было, на что нужно обратить внимание. Этой карточкой школьник сможет рассчитываться за школьные обеды. Будет соответствующая электронная карта, которая позволит, например, школьнику ездить по городу, и не нужно будет предъявлять справку.