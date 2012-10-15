В Подмосковье на 7-летнего мальчика напал гепард. Состояние ребёнка крайне тяжёлое

Новости России. В подмосковном Домодедово 7-летний сын сотрудников цирка получил серьезные ранения в результате нападения гепарда. Как выяснилось, взрослая самка напала на ребенка и укусила его за шею, когда животных готовили к транспортировке после выступления. Сотрудники цирка с помощью металлической палки оттащили разъяренного зверя от семилетнего мальчика.

У ребенка задеты артерии, поврежден позвоночник, раны на лице. В ходе многочасовой операции подмосковным медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Однако после консультации со столичными коллегами врачи решили перевезти пострадавшего в Детскую Филатовскую больницу, где работают одни из лучших в России сосудистые хирурги.



Разъяренного леопарда держали в пластиковой клетке, а в день трагедии и вовсе оставили её незапертой. Согласно версии работников цирка, гепард вырвался на свободу по невнимательности кого-то из сотрудников: животное сумело открыть лапой дверь клетки и оказалось на воле. Свидетели трагедии признаются: еще до выхода на сцену гепард проявлял агрессию.

Сотрудник цирка (комментарий в «Вечерней Москве»):

С самого начала было понятно – работать с этим зверем невозможно. Невооруженным глазом было заметно: гепард в ярости. То ли зверь злился на толпу, то ли на дрессировщика. Его едва вытащили из клетки. Я слышала, этот гепард уже неоднократно бросался на людей.

Следственное управление СК по Подмосковью проводит проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Федорова, мать пострадавшего:

С этим леопардом у меня были проблемы во время работы. Эта самка на дрессировщика напала, но его спасла кожаная куртка, а мой сын оказался беззащитным. Травмы страшные, разодрано фактически все лицо, задет позвоночник. Помимо этого, у Адриана сломана нижняя челюсть. Ему проводили искусственную вентиляцию легких.

Как сообщает «Вечерняя Москва», отец пострадавшего утверждает, что иск в суд на цирк подавать не намерены. Его супруга настаивает на том, чтобы гепарда усыпили.

Владимир Федоров, отец пострадавшего:

Это и наша вина и дрессировщика. Мы не досмотрели за сыном, а он за животным. Хозяин гепарда – наш знакомый, и он очень переживает из-за этой ситуации. Главное, что здоровью нашего ребенка уже ничего не грозит. Я верю, что он скоро поправится.

Татьяна Федорова, мать пострадавшего:

Мы будем требовать, чтобы гепарда усыпили!

Дрессировщик Эдгард Запашный уверен: усыпления допускать нельзя. Кроме того, он предполагает, что виновных происшествия не найдут: местные органы власти вину на себя не возьмут, частный цирк уедет в свой далекий городок и быстро поменяет название.

Эдгард Запашный, дрессировщик, представитель всемирно известной цирковой династии в четвертом поколении:

Ни в коем случае нельзя допускать усыпление. Тех, кто позволил пострадать ребенку и теперь хотят, чтобы пострадало и животное, я бы привлек к уголовной ответственности за несоблюдение техники безопасности и за неправильное содержание хищных животных в неволе. Я уже не раз озвучивал свое мнение по подобным трагическим случаям, и оно остается прежним: надо кардинально менять отношение к работе с животными! Ведь что происходит: местные органы власти, разрешая выступления какого-нибудь частного циркового коллектива, не берут на себя ответственность за безопасность зрителей, которые придут на представление. А в частном цирке обычно нет ни отдела по безопасности работы с хищниками, ни отдела зооветконтроля, ни отработаны жесткие нормы и правила поведения сотрудников, работающих с животными и отвечающих за безопасность зрителей. Я уже говорил и продолжаю настаивать на том, что необходимо вводить обязательное лицензирование на цирк как на искусство. Не знаю, что за цирковой коллектив приезжал в Домодедово, но позволю себе предположить, что от животного, которое напало на ребенка, открестятся все, виноватых не найдут: местные органы власти вину на себя не возьмут, частный цирк уедет в свой далекий городок и быстро поменяет название… Виноватым в результате окажется… гепард. А пятно ляжет на всех цирковых артистов.

К сожалению, инцидент в подмосковном Домодедово – не первый случай нападения животных на человека. Трагедией однажды закончилось выступление московского цирка: в Тольятти детеныш гепарда вырвался из-под контроля дрессировщика и набросился на сидящих в толпе зрителей. В августе этого года гималайский медведь напал на ребенка в Благовещенском зоопарке – животное лапой едва не убило 13-летнюю девочку, которая подошла к клетке с медведем слишком близко.

Напомним, в конце августа медведь насмерть загрыз посетителя национального заповедника в США. Трагедия произошла в национальном парке Денали на Аляске (северо-западная окраина Северной Америки). Туристический маршрут пролегал вдоль реки Токлат, находящейся на территории национального парка. Увидев медведя гризли, турист решил сфотографировать его и приблизился к животному слишком близко – на расстоянии меньше 45 метров. Медведя пристрелили.

В сентябре посетитель зоопарка в Нью-Йорке получил серьёзные травмы в результате драки с амурским тигром. 25-летний Дэвид Виллалобос выпрыгнул из экскурсионного трамвайчика, который курсирует по мосту над вольерами животных, и приземлился в вольере, где обитали амурские тигры. 11-летний тигр Бачута незамедлительно набросился на нежданного гостя. Драка между Д.Виллалобосом и Бачутой продолжалась около 10 минут, после чего сотрудники зоопарка отогнали зверя с помощью струи воды и помогли пострадавшему выбраться из вольера. В отношении тигра никаких мер принимать не будут, поскольку, как утверждают сотрудники зоопарка, «хищник действовал естественно в данной ситуации».