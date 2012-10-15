Во Фрунзенском районе сдали дом без детской площадки - родители жалуются

Летом этого года санэпидемслужбы столицы проверили 1.145 детских площадок. Лидером черного списка стал Советский район: здесь каждая 7-я детская площадка находится в неудовлетворительном состоянии. Центральный район порадовал: все имеющиеся 72 объектов соответствовали нормам.

Юлия Логиш живет во Фрунзенском районе, и площадку в ее дворе не проверяли ввиду отсутствия таковой.

Юлия Логиш:

4 месяца назад мы получили ключи от долгожданной квартиры в торжественной обстановке с представителями администрации Фрунзенского района.

К сожалению, приятные новости для новоиспеченных жильцов закончились.

Юлия Логиш:

Меня как маму двоих детей очень беспокоит вопрос отсутствия детской площадки. Здесь нет ни единой песочницы, и вообще никаких намеков на детскую площадку.

Роман Кресик, юный житель двора:

У нас в этом дворе нет площадок. Я бы хотел, чтобы еще были турники, чтобы можно было спортом заниматься.

Заботливые родители уже который месяц пытаются добиться хоть какого-то ответа. Увы, результаты нулевые.

Юлия Логиш:

Обращались в различные инстанции, нас отсылают к администрации города. Но никаких ответов не последовало.

Как оказалось, отсутствие детской площадки – не единственный вопрос, волнующий молодых родителей.

Юлия Логиш:

Меня беспокоит безопасность территории. Вдоль дороги стоят металлические штыри, на которые дети или подростки могут напороться. Дорога и так небезопасна, но там даже нет пешеходной дорожки, по которой я могла бы с коляской подняться.

Вопросов накопилось много. Только кому их задавать, молодые мамы не знают.

Юлия Логиш:

Обещали нам сначала, но потом все пропали. Переадресовывают к председателю дома, а он разводит руками.

Александр Довгало, заместитель главы администрации Фрунзенского района города Минска:

Детская площадка там предусмотрена согласно документации на эти жилые дома. В настоящий момент этот объект установлен несданным в эксплуатацию. Его сдача планируется к 7- 15 ноября.

То есть к 95-летию Октябрьской революции мальчишкам и девчонкам 10-го дома по улице Панченки будет, где разгуляться? Ну а пока родители вынуждены водить своих детей на соседний двор.

Александр Довгало, заместитель главы администрации Фрунзенского района города Минска:

Это связано с тем, что мы, к сожалению, подрядной организации не позволили этого сделать.

Доводы убедительные, но традиционные.

Жанна Кобяк, адвокат юридической консультации Ленинского района города Минска:

В соответствии с действующим техническим кодексом установившейся практики, пункт 7.4.1. указанного Кодекса предусматривает, что прилегающая к зданию территория должна быть благоустроена, озеленена, оборудована инженерно-техническими устройствами для полива зеленых насаждений, проезда. Должно быть электрическое освещение.

Это в идеале. В реальной жизни законы зависят от многого.

Александр Довгало, заместитель главы администрации Фрунзенского района города Минска:

Сегодня мы меры принимаем, в частности, в помощи подрядчику закончить работы. Мы отправляем людей с промышленных предприятий на строительство города Минска, в том числе на этот объект.