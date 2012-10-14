Курьёзный случай в Солигорске: голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике

Новости Беларуси. Голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике. Как выяснилось, малыш играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. Диаметр чайника составляет 17 сантиметров.

Сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов сделали надрез в чайнике и освободили малыша. Мальчик не пострадал, в госпитализации необходимости не возникло.

Год назад в курьезную ситуацию попал житель Гродно: мужчина застрял мужчину между унитазом и стеной. Самостоятельно выбраться не получилось: пришлось вызвать спасателей. Пострадавший объяснил, что, будучи слегка нетрезвым, пошатнулся, не удержал равновесие и упал, оказавшись заблокированным в районе живота. Чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось разбить унитаз ломом.