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Школьные ярмарки в Гомеле: пиджаки с таблицей Пифагора, благотворительные акции, но прошлогодние дневники

28 июля 2012 13:21
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Новости Беларуси. Горячая пора наступает у родителей белорусских школьников. Многие заранее готовят детей к учебному сезону. Сезон школьных ярмарок уже открыт. Покупателям предлагают широкий ассортимент товаров по оптимальным ценам. Одежду, обувь и другие предметы обихода можно купить со скидкой и в кредит.

Школьная ярмарка – обязательный забег для родителей в преддверии первого сентября. На дистанции все необходимое: от ластика до делового костюма.

Тамара Капустина:
Знаете, понравилось. Ассортимент большой. Купили все, что планировали.
Обуви маловато. Хотели кеды, но не нашли размер. А в остальном все прекрасно.

Помимо кед на гомельской ярмарке не оказалось и белорусских дневников производства этого года. Пока торгуют прошлогодними и ждут свежего привоза. В остальном же полный потребительский рай.

Виолетта Руденко, продавец:
Для первых дней нормально. Люди идут, прицениваются, покупают. Выручки пока небольшие, но, думаю, плавно, если так все пойдет, то будет нормально.
Хорошо, что в этом году цены будут стабильные. Если эта тетрадка сейчас стоит 3 рубля, то и концу сезона будет три.

Богдан в этом году пойдет в первый класс. Читать уже умеет. Немного знаком и с арифметикой. А поэтому вместе с мамой сегодня ищут оптимальное решение для семейного бюджета.

Наталья Винокурова:
Учитывается желание ребенка. В школу идти нужно с особым настроением. И если ему это не будет нравится, то и учеба может не пойти. А желания ребенка не всегда совпадают с возможностями родителей.

Поход на школьную ярмарку – как первый урок математики. Но считать учат не только здесь. Новинкой с арифметическим уклоном порадовали в этом году производители костюмов. Эксклюзивную подкладку с таблицей Пифагора в Интернете уже успели окрестить пиджаком-шпаргалкой. На деле просто современный дизайн.

Новинки в школьной коллекции в этом году не только от дизайнеров. Есть и вынужденные конструктивные новшества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Кураченко, начальник отдела маркетинга и торговли швейной фабрики:
Мальчики старшей возрастной группы поправились. Еще три года назад мы увеличили талию на 3. В этом году уже пошили с размером плюс 6.

Не забыли и про детей особо требующих внимания: сирот, инвалидов и из малоимущих семей. По традиции в преддверии 1 сентября для них собирают школьный портфель: канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи. Потом их передадут нуждающимся.

Инна Силкова, старший референт Гомельского областного отделения Республиканской общественной организации «Белорусский детский фонд»:
В этом году уже откликнулись наши постоянные партнеры. Закупили канцтовары, ранцы.
Акция продлится до 30 сентября, и мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться и помочь нашим детям.

Присоединиться к благотворительной акции могут все желающие. Помочь нуждающимся детям довольно просто: перечислить деньги на счет или самостоятельно купить все необходимое и принести в ближайшее отделение фонда.

# Виталий Распопов # Александр Добриян # Государственная политика в области образования # Государственная политика # Дети # Екатерина Кураченко # Инна Силкова # Белорусский детский фонд

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