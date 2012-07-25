В центральной части Афганистана на мине подорвались семеро детей от 7 до 14 лет

Новости Афганистана. В центральной части Афганистана на мине подорвались семеро детей. В ходе расследования стало известно, что погибшим было от семи до 14 лет. Они пасли скот в округе Таивара. Один ребенок случайно наступил на мину с нажимной крышкой, в результате чего произошел мощный взрыв, который убил всех ребят на месте.

Установлено, что мина была самодельной. По мнению полиции, она, скорее всего, была заложена боевиками экстремистского движения Талибан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.