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Минские школьники могут подзаработать в зоопарке. Оплата в месяц 600 тыс.бел.руб.

24 июля 2012 08:26
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Новости Беларуси. Рабочий день для школьников длится около 5 часов. Оплата за один час - чуть более 6 тысяч белорусских рублей, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

На работу принимаются школьники с 14 лет. В клетки к животным подростки не заходят, отмечают сотрудники отдела кадров зоопарка. Обязанности молодого работника зоопарка: уборка территории, сбор травы для кроликов и грызунов, нарезка ветвей для копытных.

Сегодня в зоопарке трудятся 25 учащихся Заводского района.

Чтобы пополнить ряды юных тружеников, нужно прийти в отдел трудоустройства по месту регистрации, взять направление на работу, получить в поликлинике справку о состоянии здоровья. И с письменным разрешением родителей на трудоустройство (обязательно!) прийти в отдел кадров зоопарка.

# Работа в Минске # Дети

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