«Самое важное – угодить ребёнку». Дизайнеры бесплатно делают ремонт в комнатах детей с инвалидностью

В столице стартовал второй этап социального проекта «Добрая переделка». Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – руководитель социального проекта «Добрая переделка», архитектор – Наталья Леонова и директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Екатерина Мальцева. Что такое «Добрая переделка», и с чего все начиналось? Наталья Леонова, руководитель социального проекта «Добрая переделка», архитектор:

Все это начиналось с того, что мы открыли в Минске первую школу декораторов интерьера, я понимала, что для студентов неплохо было бы придумать какой-то хороший проект, где мы могли бы реализовывать свои задумки и практиковаться именно на реальных проектах. Мы решили совместить наше полезное дело с добрым делом. Обратились в комитет к Екатерине Борисовне и совместными усилиями придумали социальный проект «Добрая переделка», решили делать комнаты для деток-инвалидов.

Кому уже удалось помочь? Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Семье Борисюк – это семья, в которой один из родителей с инвалидностью воспитывает детей. Семья многодетная, двое младших детей имели тоже инвалидность. Этой семье удалось переделать комнату для девочек. Я думаю, что они остались довольны. Как сейчас развивается проект? Екатерина Мальцева:

На данном этапе мы получаем пока только заказы. С партнерами как-то сложновато. Но проект сейчас на втором этапе стартовал, уже дизайнеры разрабатывают проект комнаты для следующей семьи. Но вообще выбраны две семьи: одна из них многодетная, где мама с инвалидностью и двое деток тоже с инвалидностью, а вторая семья, где папа воспитывает девочку с онкологией и мама умерла по той же причине.

Добавляете ли вы какие-то функциональные элементы интерьера с учетом особенностей детей? Наталья Леонова:

Конечно. Это обязательно, мы обращаем внимание. Когда мы приезжаем на первую встречу с нашими заказчиками, с нашими героями, мы разговариваем о том, что именно необходимо для этого ребенка в комнате, что бы хотели родители. Это первое, что мы учитываем.

Есть ли какие-то особые пожелания для детей, что они хотят видеть у себя в комнате? Наталья Леонова:

Да, конечно. Ребенок – это наш главный заказчик, и самое важное нам – угодить ему в первую очередь не только по функционалу, но и так, чтобы ребенок в этой комнате хорошо себя чувствовал, рос, развивался, ведь зачастую такие дети большую часть свободного времени проводят именно в этой комнате. У них не всегда есть возможность куда-то выйти, часто это домашнее образование. Поэтому очень важно, в какой комнате он находится и важно, чтобы его все радовало.

Как происходит наша работа? Я кратко расскажу. Мы со студентами приехали в семью, составили техническое задание. Сейчас каждый студент делает свой проект, свое видение этой комнаты, это будет их дипломная работа, мы выберем лучший проект и потом приступим к его реализации. Именно на этом этапе мы составляем смету, исходя из того, что у нас есть по проекту, и эту смету предоставляем нашим партнерам. Если кто-то сможет помочь мебелью, обоями, краской, то нам предоставляют в нужном объеме либо закупают сами. Если это не компания, которая производит мебель, они могут нам купить ее и предоставить. У нас есть официальная смета, которую мы предоставляем партнерам.