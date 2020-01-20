«У них формируется более точное представление». Тактильные книги для слабовидящих детей создают волонтёры из БНТУ

Анастасия Макеева, корреспондент:

Благодаря таким тактильным книгам, можно прочувствовать все волшебство зимы. Хрустящий снег, звездное небо и познакомиться с главным волшебником.

Доброму делу уже пятый год. Группа волонтеров из Научной библиотеки БНТУ шьет тактильные книги. Плюшевые страницы с восторгом изучили сотни пальчиков. Мастерицы дополняют рассказ шрифтом Брайля и крупным текстом. Так инклюзивное чтение превращается в захватывающий спектакль.

Ольга Вовк, главный библиотекарь Научной библиотеки БНТУ:

Мы не знали, как надо делать, все равно мыслим по-другому. Страничка должна стираться, быть абсолютно безопасной, на ней ничего не должно быть острого, минимум блестящего. Мы хотим переводить в тактильный вид современную книгу и не просто книгу, а ту, которую можно почитать вслух, не все истории можно почитать вслух.

На приключениях кролика Маси энтузиасты допустили немало ошибок. Но педагоги и ученики из 188-й школы помогли раскусить трудности перевода. За мастер-классом ездили в библиотеки для незрячих в Санкт-Петербург и Финляндию. Теперь макет обрастает тканями. За каждым лоскутком – своя эмоция.

Виктория Королева, заведующий отделом маркетинга Научной библиотеки БНТУ:

Ощущение снега хорошо передает крахмал, но вы книжку потом не постираете, поэтому у нас не крахмал, а материал, который немного похрустывает внутри, он вшит.

Следующая история, которую мы планируем, – книга «Малыш и чудовище» немецкого автора. Эта книга о том, что однажды мама стала чудовищем и в конце взрослые понимают, а дети не все, что на самом деле эта книжка была про развод. Для нас очень важно, чтобы родители могли какую-то проблему отработать.

Тактильные истории помогают ощутить реальность в полном смысле слова. Развивают воображение и ориентацию в пространстве. Радость детей вдохновляет. И два года, потраченных на «Маленького Деда Мороза» по рассказу финской писательницы Ану Штонер, в мгновение забываются. Добрых сердец в тактильной редакции становится все больше.

В стороне не осталась и учитель начальных классов Лариса Смоляк. Для своих учеников она оживила национальную символику и белорусский орнамент. Все ручная работа.

Лариса Смоляк, учитель начальных классов ГУО «Специальная общеобразовательная школа №188 для детей с нарушениями зрения города Минска»:

Зерна, цветы, контур изображения нашей республики, лучи восходящего солнца, ленты, которые изображены на гербе – это все в точности изображение настоящей символики. Конечно же, обследуя данную книгу, у детей формируется более точное представление.

Это полностью бумажный вариант, техника – аппликация. Эта книга может быть как игровое пособие в дальнейшем, потому что здесь все элементы съемные.

Ольга Вовк:

Глобальная мечта, чтобы в Минске была инклюзивная библиотека, которая бы занималась изготовлением книг, чтобы она могла обслуживать как финская библиотека по почте: сложили в чемодан, отправили и получили обратно.