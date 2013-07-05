Республиканская акция «Белая Русь» – с любовью к детям» стартовала в Беларуси 5 июля

Новости Беларуси. Матерей с малышами, рожденными в День Независимости, сегодня поздравляли во всех регионах Беларуси. В этот праздник население страны пополнилось на две с половиной сотни маленьких граждан. В столице на свет появился 51 ребенок, среди областей лидирует Минская — 45 детей и Витебская — 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканскую акцию с любовью к детям общественное объединение «Белая Русь» проводит уже пятый год. Подарки, а это постельное белье одежда для ребенка, пеленки и распашонки, молодым мамам вручали почетные гости, среди которых председатель «Белой Руси», министр здравоохранения, мэр Минска, вице-спикер Палаты Представителей и другие.

Маленькой Лизе всего три дня. Для нее с родителями День Независимости теперь еще и семейный праздник.

Ольга Саликаева:

Муж очень хотел, чтобы родила на День Независимости. Говорил мне сидеть дома, не рожать. А второго июля сказал, что можно начинать рожать, чтобы доченька родилась на День Независимости. Очень радовался, даже заплакал от счастья.

Ольга и сама медик, так что профессионализм и поддержку коллег в качестве пациентки сполна оценила. С появлением дочери молодую маму поздравляют не только близкие, в роддом с подарками сегодня заглянули гости.

Александр Радьков, председатель РОО «Беларусь Русь»:

Мы выделяем мам в День Независимости, чтобы акценты сделать на главном устремлении государственном. Это забота о детях.

В этой палате хорошо знают, как поступать с финансами, но обсуждают экономист с предпринимателем совсем другие вопросы. Обе рожали в День Независимости. Обе теперь растят мальчиков.

Ольга Ключенкова:

Салют каждый год будет в нашу честь! И всегда выходной будет на день рождения! Мы рады!

Оксана Кульчицкая:

Мои родители и родители мужа готовились - кроватку, одеяльце. Как раз вот подходит под то, что подарили. Очень хорошо.

Опыт показывает - рожают чаще в ночное время. Так что дежурные бригады всегда во всеоружии. В любое время суток. И в будни, и в праздники. Смена 3 июля здесь прошла спокойно. 10 родов. В основном первенцы.

Валерий Лебедько, заведующий приемным отделением 6 городской клинической больницы Минска:

3 числа обычный рабочий день был. Женщины поступали в роддом, рожали. Детки хорошие родились. Мы довольные ушли с работы.

В областном роддоме работы в праздник в два раза больше - 12 девочек и 8 мальчиков. Официальные лица здесь поздравляли не официально, а по-отечески.

Виктор Гумицкий, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Моя дочь не дотянула до этой даты. Но 28 мне дочь подарила внука. Поэтому для меня тоже очень приятно сегодня поздравлять наших мам здесь в родильном доме с таким важным событием.

В приграничье не просто пополнение. На две многодетные семьи здесь стало больше.

Во всей области 33 малыша. Ровно столько же на Гомельщине.

Елена Лукьяненко:

Очень приятно, что родился в День Независимости, то есть пожелал быть независимым. Конечно же очень приятно, что государство не забывает о мамах и детках, дарит подарки.

Наталья Мамрукова, ведущий специалист Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»:

Все-таки наше государство уделяет очень большое внимание нашим молодым семьям белорусским. Все делается в нашей стране для их счастья. И «Белая Русь» подключилась тоже.

Пеленки, распашенки, одежду и постельное белье сегодня получили в подарок 259 малышей. Ровно столько родилось за праздничные сутки в Беларуси.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Уже сейчас за пять месяцев (январь-май) по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1700 детей. То есть отмечается системное повышение рождаемости в нашей стране. Это говорит о том, что люди видят будущее, уверены в себе, уверены в том, что и они, и дети будут защищены.

Поднимать рождаемость помогают медики. Детская и материнская смертность в нашей стране одна из самых низких в мире. О положительной тенденции говорит еще одна цифра, все чаще новрожденный в семье оказывается не первым. В прошлом году таких была почти половина — более 49% мам рожали, второго третьего или четвертого ребенка.