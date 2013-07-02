2 июля на улице Гамарника в Минске прошел спортивный праздник для детей

Новости Беларуси. Здоровье и красота всего района. На улице Гамарника 2 июля развернулся спортивный праздник. Мероприятие подготовили специально для тех ребят, которые во время каникул не уехали к бабушке в деревню или лагерь, а остались в городе.

Школьный стадион стал основной ареной спортивных состязаний. Каждый ребенок мог испытать свои силы в любимом виде спорта. Малыши упражнялись в игре дартс и прыжках на скакалке. Школьники постарше гоняли мяч по футбольному полю и соревновались в ловкости на баскетбольной площадке. И, конечно, для всех организовали веселые эстафеты и конкурсы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Янушкевич, начальник управления образования администрации Советского района:

Спортивно-развлекательную программу сегодня мы посвятили Дню Независимости. Всех ребят мы сегодня поздравили с этим великим праздником и пожелали им быть настоящими защитниками, людьми, которые любят свою страну, свой город.