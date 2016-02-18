Проект «Супер-пупер дети»: найти талант, развить его и помочь вырасти в артиста!

Эти юные дарования, кажется, попали в сказочную страну, в страну, где сбываются мечты. Ещё вчера они прятали от окружающих свой взгляд, а сегодня – занимаются в уютной студии с квалифицированными педагогами, их снимает телевизионная камера. Светлое будущее этих особенных детей рисуют волшебными красками удивительные люди с огромными сердцами.

Перейти на другой уровень развития, получить ориентир в жизни, вырасти духовно и творчески – вот что ставит своей целью уникальный социальный проект «Супер-пупер дети».

Хореография, вокал, актёрское мастерство, сценическая речь – здесь готовят настоящих артистов. Такая импровизированная «Фабрика звёзд» помогает детям раскрыть в себе таланты.

Атмосфера тепла и любви. Оставаться безучастным к великому делу просто невозможно.

Проект открыт для сотрудничества и предлагает свою дружбу всем неравнодушным. Вместе веселее покорять вершины!

Они твёрдо верят, что добро и любовь зажигают огонь в сердцах, а заодно и новые звёзды...