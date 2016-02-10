Новости Беларуси. Первая в 2016 году тройня родилась в Гродно. Два мальчика и девочка появились на свет как и положено в срок. Вес младенцев меньше нормы, поэтому пока они находятся под наблюдением.

Молодая мама, в одночасье ставшая многодетной, тоже не отходит от своих детишек. Событие для семьи долгожданное, даже имена придумали заранее. А сейчас все близкие и родные с нетерпением ждут выписки.

Ольга Воробей, многодетная мама:

Я безумно счастлива от того, что я трижды мама. Я родила Макара, Арину и Никиту. Каждого вес составляет чуть больше двух килограммов. С детками, слава богу, все хорошо.

Людмила Кеда, заместитель главного врача Гродненского областного клинического перинатального центра:

Эта беременность была непростая. Мама длительное время находилась у нас в перинатальном центре на лечении. Совместные усилия, ее терпение, сила воли, вера в том, что все будет хорошо, и наша высококвалифицированная медицинская помощь принесли свои результаты.

Рождение тройняшек в Гродненском перинатальном центре – случай не уникальный. В 2015 году здесь приняли двое таких родов. Также на свет появилось 78 двойняшек. В январе и феврале счастливыми мамами сразу двоих детей стали уже 8 женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.