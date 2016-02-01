В Европе за последние два года исчезло более 10 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов

Новости Беларуси. В Европе за последние два года исчезло более 10 тысяч детей мигрантов. Речь идет о несовершеннолетних, которые прибыли без сопровождения взрослых. Согласно докладу Европола, все они прошли необходимые процедуры регистрации в учреждениях ЕС.

Специалисты полагают, что многие из пропавших могли попасть в организованные криминальные группы, которые используют несовершеннолетних в качестве сексуальных рабов или для совершения преступлений.

Согласно данным неправительственной организации по защите детей, только в 2015 году в Европу прибыло 26 тысяч подростков без сопровождения взрослых. По данный Европола, эта цифра в 10 раз больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.