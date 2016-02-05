«Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек

Новости Австралии. 26-летняя Кимберли Туччи и ее супруг из австралийского города Пертв в одночасье стали родителями сразу 5-х детей: сына и четырех дочек.

У Туччи есть еще 9-летний сын от предыдущего брака и 2 дочери от нынешнего мужа.

Год назад семья Туччи планировала сына – третьего и последнего ребенка. Ким рассказала о своем положении мужу в июле 2015 года.

Узнав от врача, что женщина родит близнецов, пара пришла в неописуемый восторг.

Ким Туччи:

Я была на седьмом небе от счастья! Близняшки! Я попросила врача сделать еще одно УЗИ, чтобы лучше рассмотреть моих детей. Но когда доктор сказал, что услышал биения пяти сердец, мой мир перевернулся. Я не могла прекратить смеяться, меня всю трясло. Я позвонила мужу, но кажется, он мне не сразу поверил. Он немедля приехал ко мне. Его глаза просто лучились счастьем. Он подбодрил: «Мы сможем».

Но только недавно я поняла, какое значение эта беременность будет иметь для всех нас. Сложно допустить мысль о том, что моя маленькая семья станет в одночасье такой большой.