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«Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек

05 февраля 2016 13:11
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Новости Австралии. 26-летняя Кимберли Туччи и ее супруг из австралийского города Пертв в одночасье стали родителями сразу 5-х детей: сына и четырех дочек. 

У Туччи есть еще 9-летний сын от предыдущего брака и 2 дочери от нынешнего мужа.

Год назад семья Туччи планировала сына  третьего и последнего ребенка. Ким рассказала о своем положении мужу в июле 2015 года. 

Узнав от врача, что женщина родит близнецов, пара пришла в неописуемый восторг.

Ким Туччи:
Я была на седьмом небе от счастья! Близняшки! Я попросила врача сделать еще одно УЗИ, чтобы лучше рассмотреть моих детей. Но когда доктор сказал, что услышал биения пяти сердец, мой мир перевернулся. Я не могла прекратить смеяться, меня всю трясло. Я позвонила мужу, но кажется, он мне не сразу поверил. Он немедля приехал ко мне. Его глаза просто лучились счастьем. Он подбодрил: «Мы сможем».
Но только недавно я поняла, какое значение эта беременность будет иметь для всех нас. Сложно допустить мысль о том, что моя маленькая семья станет в одночасье такой большой. 

«Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек-1

Женщина родила на восьмом месяце. Несмотря на то, что беременность проходила тяжело – Ким несколько раз ложилась в больницу – все дети появились на свет здоровыми, пишет Daily Mail.

Теперь счастливая мать ведет блог «Surprised by Five». 

«Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек-4

Туччи писала о болях в спине, о том, как

ей приходится 12 раз за ночь ходить в туалет и потреблять 6 тысяч калорий в день, чтобы накормить пятерняшек.   

Ким Туччи (в блоге «Surprised by Five»):
Я запихиваю в себя еду насильно. Плохо, что у меня непереносимость лактозы. Вдобавок мне надо часто пить протеиновые напитки, чтобы набирать вес. С каждым днем становится все тяжелее делать все через силу.
Мое тело изнывает от боли, я не могу нормально спать. И сколько подушек не подкладывай под спину или живот, лучше не становится. И еще у меня столько растяжек на теле!
Иногда у меня совсем опускаются руки. А муж всегда говорит мне, чтобы я гордилась своим положением.
Неужели это все не напрасно? Конечно нет! Я буду бороться!

«Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек-7

Блог многодетной мамы читают более 123 тысяч подписчиков. 

«Иногда у меня совсем опускаются руки»: 26-летняя женщина родила пятерняшек-10

# Беременность и роды # Дети # Фотофакт

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