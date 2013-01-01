Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Воспитанников Бегомльской вспомогательной школе-интерната поздравил Спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко. Дети получили сладкие подарки и спортивный инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Государство не жалеет ни сил, ни средств, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, умными. Реализуется множество программ, в том числе по поддержке детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То, что высшие должностные лица выезжают в дома-интернаты, детские больницы, является брендом Беларуси.

Акция «Наши дети» проходит с 96-го года по инициативе главы государства. В предновогодние дни и семья Президента поздравляет детей с праздниками, посещает детские учреждения, дарит подарки. Это семейная традиция Лукашенко. 31 декабря Дмитрий Лукашенко вместе с супругой и двумя дочками приехали с подарками в столичный Дом ребенка №1. Учреждение — старейшее в столице и открылось еще в годы Великой Отечественной. Его воспитанники — дети с особенностями развития. Дмитрий Лукашенко с семьей посмотрели представление, подарили подарки и сладости.

Получили подарки и воспитанницы Могилевского детского дома №1. Их поздравили представители белорусского таможенного комитета в рамках благотворительной акции «Наши дети». Гости подарили бытовую технику, игрушки, швейные машинки и сладости.

Николай Свирид, начальник Могилёвской таможни:

Подарки мы дарим не только к НГ, по возможности стараемся приезжать и без повода. Когда есть возможность, мы в этом участвуем.

В детском доме 70 воспитанниц от 8-ми до 18-ти лет. К приезду гостей девочки приготовили представление и подарки сделанные своими руками.

Юля Ермакова, воспитанница:

Я сама домашний ребенок, попала только в этом году. И мне очень приятно, что здесь дарят подарки. Выступаешь.

Наталья Кардаш, директор Могилевского детского дома №1:

Сегодня вообще политика государства нацелена на то, чтобы каждый ребенок обрел свою семью, биологическую, приемную, неважно. В условиях нашего дома мы стараемся максимально заменить семью. Они живут в дружной большой семье. У них есть сестры, мамы.

Без подарков и праздничного настроения не останутся и дети, которые Новый год вынуждены провести в больнице. В рамках акции «Наши дети», маленьким пациентам по всей стране вручили сладкие подарки и организовали новогоднее представление. Так, в Боровлянах состоялся праздник для пациентов Минской областной детской больницы. В ролях сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки — сами врачи. В главном детском медучреждении Минской области на лечении сейчас около 600 человек. Многим подарки приносили непосредственно в палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.