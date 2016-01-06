Сотрудники Госавтоинспекции Минска 6 января посетили детский дом № 3 в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. По всей стране продолжается республиканская акция «Наша дети». 6 января подарки и порцию хорошего настроения получили воспитанники столичного третьего детского дома. Незабываемое новогоднее поздравление ребятам подарили сотрудники столичной Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Юран, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В детский дом № 3, который наш подшефный, мы ездим каждый год уже много лет, приезжаем в праздничные дни, чтобы не только про правила дорожного движения напомнить, а чтобы поздравить с праздниками, чтобы детям принести какое-то хорошее настроение, потому что мы приехали не одни (не только милиционеры, ГАИшники в форме, а взяли с собой Деда Мороза, Снегурочку, других персонажей), чтобы показать им, какое это представление, подарить подарки.