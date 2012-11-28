Школьники на улице Пуховичской в Минске из учебного заведения выходят прямо на проезжую часть

Новости Беларуси. Детская безопасность под угрозой. Перейти дорогу возле одной из столичных школ можно, но с риском для жизни. Такой экстремальный марафон по улице Пуховичской ежедневно совершают десятки учеников.

Со школьных ступеней подростки попадают прямо на проезжую часть, где нет ни тротуара, ни пешеходного перехода, ни лежачего полицейского, а чтобы дойти до ближайшей зебры, нужно сделать большой крюк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница Минска:

В свете тех событий, которые происходят с пешеходами и водителями, конечно, было бы хорошо, если бы эта улица была оборудована пешеходным переходом. Это было бы безопасней и для детей, и спокойней для родителей.