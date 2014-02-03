После сюжета на телевидении в минском детском саду сразу потеплело

Новости Беларуси. Хеппи-энд в холодном деле. Для воспитанников детского сада №310 погодная аномалия сменилась комфортным климатом. В течение нескольких недель малышам приходилась играть и получать новые знания при +14. Хотя по норме термометр должен показывать от 18 градусов.

Проблемы с отоплением начались после ремонта оборудования на теплосетях. В жилах домах на улице Притыцкого было комфортно, а вот ясли-сад тепло недополучали. Обеспокоенные родители обратились на горячую линию нашего телеканала. В эфир вышел сюжет. Тогда местные службы пообещали провести работу над ошибками — и слово сдержали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нелли Жукова, заведующая ГУО «Ясли-Сад №310»:

Недостаточная температура была в связи с низкой подачей. Устранили очень быстро, потому что сюжет выходил в пятницу и буквально мы уже пришли в понедельник, уже чувствовалось, что в группах достаточно тепло. На сегодняшний день температура соответствует нормативу — 24-26 градусов, детки ходят в носочках, в шортиках, с коротким рукавом.