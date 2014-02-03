Прямой эфир

После сюжета на телевидении в минском детском саду сразу потеплело

03 февраля 2014 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хеппи-энд в холодном деле. Для воспитанников детского сада №310 погодная аномалия сменилась комфортным климатом. В течение нескольких недель малышам приходилась играть и получать новые знания при +14. Хотя по норме термометр должен показывать от 18 градусов.

Проблемы с отоплением начались после ремонта оборудования на теплосетях. В жилах домах на улице Притыцкого было комфортно, а вот ясли-сад тепло недополучали. Обеспокоенные родители обратились на горячую линию нашего телеканала. В эфир вышел сюжет. Тогда местные службы пообещали провести работу над ошибками — и слово сдержали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нелли Жукова, заведующая ГУО «Ясли-Сад №310»:
Недостаточная температура была в связи с низкой подачей. Устранили очень быстро, потому что сюжет выходил в пятницу и буквально мы уже пришли в понедельник, уже чувствовалось, что в группах достаточно тепло. На сегодняшний день температура соответствует нормативу — 24-26 градусов, детки ходят в носочках, в шортиках, с коротким рукавом.

# Детские сады в Минске # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Победитель фотоакции «Мой малыш» в октябре 2013 на СТВ
01 февраля 2014 15:09

Победитель фотоакции «Мой малыш» в октябре 2013 на СТВ

Детский сад на 150 человек, построенный на деньги частной компании, открылся под Боровлянами
30 января 2014 13:16

Детский сад на 150 человек, построенный на деньги частной компании, открылся под Боровлянами

Детский дом семейного типа открыл свои двери в Слуцком районе
27 января 2014 13:21

Детский дом семейного типа открыл свои двери в Слуцком районе