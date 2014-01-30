Детский сад на 150 человек, построенный на деньги частной компании, открылся под Боровлянами

Новости Беларуси. Белорусский бизнес – детям. Под Боровлянами 30 января открыли новый детский сад. Он построен частной компанией и безвозмездно передан в коммунальную собственность Минскому райисполкому. Стоимость проекта – 3 миллиона долларов.

Сад стал 54 дошкольным учреждением в столичном районе. Он рассчитан на 150 мест. Детское учреждение создано по уникальному архитектурному проекту. Здесь использован целый ряд ноу-хау: мебель с закругленными краями, батареи с накладками для защиты от ожогов, а также беспрецедентная система безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шаблыко, заместитель председателя Минского районного исполнительного комитета:

Это первый пилотный проект частного бизнеса и государственной власти. За этим будущее, я считаю, в особенности для Минского района, где интенсивно развивается бизнес. 18 тысяч субъектов хозяйствования работают, в том числе 10 тысяч юридических лиц. Сотрудничество с бизнесом в плане подтягивания вопросов социальной сферы – это один из актуальнейших и важнейших вопросов.

Екатерина Карпеева:

Туда будет ходить мой старший сын Артем. Надеюсь, что в будущем и Дима, младший, туда будет ходить.

Сад очень теплый. Это огромный плюс.

Очень красивое, все яркое. Глаз радуется.

Ребенок:

Рад, что садик открылся. В нем все красиво, даже группы, игрушки, обои, кровати, столики.