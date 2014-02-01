Фотоконкурс на СТВ подарил нам вновь победителя. Алиса Литвинович — победитель фотоакции «Мой малыш» в октябре 2013 на СТВ.

Несмотря на свой юный возраст, Алиса очень увлеченный человек и хороший друг.

Ирина Литвинович, мама победителя фотоконкурса на сайте ctv.by:

Самое любимое занятие у нас — мультик «Маша и медведь», танцевать любит, музыку слушать, игрушка есть Маша, тоже самая любимая.

Безумно приятно, что одержали победу в этом конкурсе, что наша фотография оказалась лучшей. Мы безумно рады.

Сейчас Алиса, как и любой ребенок ее возраста, смотрит на окружающий мир с неподдельным интересом, ведь вокруг столько нового и неизведанного, но а мы поздравляем малышку с победой, сообщили в программе «Утро» на СТВ.