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Победитель фотоакции «Мой малыш» в октябре 2013 на СТВ

01 февраля 2014 15:09
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Фотоконкурс на СТВ подарил нам вновь победителя. Алиса Литвинович — победитель фотоакции «Мой малыш» в октябре 2013 на СТВ.

Несмотря на свой юный возраст, Алиса очень увлеченный человек и хороший друг.

Ирина Литвинович, мама победителя фотоконкурса на сайте ctv.by:
Самое любимое занятие у нас — мультик «Маша и медведь», танцевать любит,  музыку слушать, игрушка есть Маша, тоже самая любимая.
Безумно приятно, что одержали победу в этом конкурсе, что наша фотография оказалась лучшей. Мы безумно рады.

Сейчас Алиса, как и любой ребенок ее возраста, смотрит на окружающий мир с неподдельным интересом, ведь вокруг столько нового и неизведанного, но а мы поздравляем малышку с победой, сообщили в программе «Утро» на СТВ.   

# Победитель фотоакции # Дети # Фотофакт

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