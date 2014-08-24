Поселок Дрибин в Могилевской области: рождаемость – более 20 малышей на 1000 жителей. С чем это связано?

Новости Беларуси. Хорошая новость в том, что проблема с рождаемостью в Беларуси не застыла на мертвой точке неопределенности. В 2013 году на свет появились почти 118 тысяч детей. И за последние 20 лет это, действительно, абсолютный рекорд.

В чем главная причина роста? Экономика, господдержка, например, в виде большого дома для большой семьи или банальное счастье материнства. Феномен беби-бумов в некоторых маленьких населенных пунктах страны с большим приростом ребятишек – неоспоримый факт.

Геннадий Мартынов, многодетный отец:

В нашем поселке неприлично иметь одного ребенка. Тут семеро детей, там 5, там 3, там четверо.

С такими соседями уж точно не соскучишься. Да и Геннадий не отстает: в семье Мартыновых – семеро маленьких наследников.

Геннадий Мартынов, многодетный отец:

Мы с мамой думали, двое и хватит, и все. А потом стушевался юношеский цинизм, самолюбование. Пускай растут дети. Заведем. Детей я воспринимаю не как детей. Ко мне в семью приходят новые люди, каждый со своим характером, претензиями, видением мира.

Отец многодетного семейства шутит: распределения домашних обязанностей нет: дети работают – родители отдыхают. А если серьезно, то вести хозяйство гораздо проще, когда столько помощников. Вот только мама иногда грустит: дети, как эти маленькие птенчики, так быстро растут, что не успеешь оглянуться, как они выпорхнут из родительского гнезда. Например, старший сын уже обзавелся своей семьей.

Анжела Мартынова, многодетная мать:

Женское счастье в детях. Когда они все прибегают к тебе, обнимут, пожалеют, сердце просто тает.

Большой семье – большой дом. Жилищный вопрос многодетных родителей уже давно не волнует.

Геннадий Мартынов, многодетный отец:

Поддержка государства: о многодетных семьях, о льготном кредитовании. У нас четверо детей было, мы подпадаем под указ. Нашли домик, взяли кредит. Кредит списали. Государство здорово помогает в этом плане.

Есть и приятные бонусы к началу учебного года – пособие на каждого ребенка плюс бесплатные обеды во время учебы. Не нужно оплачивать и занятия в музыкальной школе.

Дрибин – небольшой райцентр в Могилевской области. Численность населения – чуть более 3 тысяч. Кажется, таких населенных пунктов в стране сотни. Но Дрибин лидирует по одному очень важному показателю. Здесь самый высокий коэффициент рождаемости. С чем это связано?

Молодые мамы улыбаются: поселок, похоже, облюбовали аисты. Дрибин 2 года подряд занимает первое место в республике. Коэффициент рождаемости – более 20 малышей на 1000 жителей. Случайность или нет, но у всех мам с колясками, которых встретила съемочная группа СТВ, двое и больше детей.

Валентина Ридван, житель городского поселка Дрибин:

Двоих детей достаточно, но у нас 2 девочки, хотелось бы еще мальчика, чтобы разнообразие было.

Денис Дикевич, житель городского поселка Дрибин:

Ведем здоровый образ жизни и любим детей. Поэтому стараемся.

В местном отделе ЗАГС беби-бум объясняют тем, что Дрибин – самый молодой райцентр в Беларуси. Плюс в городском поселке одно из лучших СПК в регионе.

Лариса Кочина, начальник отдела ЗАГС Дрибинского районного исполнительного комитета:

В 2013 году мы зарегистрировали на 11% больше рождений, чем в 2012 году. Я думаю, это связано с социальной поддержкой молодых семей, многодетных семей нашим государством, руководством, Президентом. И, наверное, это связано с тем, что на территории Дрибина находится СПК «Дрибин». Все больше прибывает молодых специалистов, остается больше молодых семей. Потому что здесь достойные заработки.

Увеличение рождаемости в поселке местные жители связывают и с духовной стороной. Несколько лет назад напротив дворца бракосочетания возвели православный храм. Пары стали чаще венчаться.

Нехватки мест в детских садах и школах нет. Райцентр изначально строили с перспективой на будущее.

Дмитрий Кунигенас, житель городского поселка Дрибин:

Очень приятно выходить на улицу, видеть мам с колясками, детишек во дворе. Видно, что есть будущее у нашего города, у страны.

В будущее своей страны верил и Андрей Клименко. Эти кадры сняты несколько месяцев назад. Андрей рассказывает журналистам о непростой ситуации в родном Краматорске. Сам был в рядах ополченцев, получил ранение обеих ног. Тогда и понял: свою семью он сможет защитить только живым и не с оружием в руках, а если увезет в безопасное место. В Интернете откликнулись неравнодушные белорусы.

Андрей Клименко, многодетный отец (Украина):

Люди очень помогали, отзывчивые, добродушные, с пониманием отнеслись ко всему, что у нас там происходит. Мне здесь нравится, детям хорошо. Если получится, хотели бы остаться здесь жить.

В Дрибинском районе украинской семье выделили отдельный дом. Андрею предложили работу в местном хозяйстве. Буквально месяц назад у супругов родился пятый ребенок. Старших детей уже оформляют в садик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Клименко, многодетный отец (Украина):

Беларусь – страна очень красивая. Впечатления о ней очень хорошие. Везде ровные дороги, красивые школы, газончики. Законы у вас такие. У детей много привилегий.

Больше никакого оружия и даже игрушечных танков и автоматов для детей. Все с чистого листа. Новая жизнь и, к счастью, под мирным небом.

Андрей Клименко, многодетный отец (Украина):

Хотели бы, чтобы наши дети выросли хорошими людьми, чтобы пошли учиться. Я хочу, чтобы 4 сына работали в милиции, защищали людей.

Рада Клименко, многодетная мать (Украина):

Здесь спокойно, мы уехали, мои дети живы-здоровы. И это самое главное.