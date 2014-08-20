38-летняя актриса Милла Йовович ждет второго ребенка

Новости США. В семье актрисы, модельера и модели грядет пополнение. Милла Йовович и ее супруг Пол Андерсон ждут второго ребенка.



Милла Йовович (в Facebook):

Первоначально этот пост хотела посвятить тому, как я рада нашему путешествию в Кейптаун, Южная Африка, для съемок финальной части «Обители зла». Но! Мой муж Пол и я только что узнали, что ждем второго ребенка!

Беременность подкорректировала профессиональные планы актрисы. Актриса решила отложить съемки в фильме «Обитель зла» ровно на год.

Кстати, супруг Миллы был сценаристом всех частей франшизы и режиссером трех из них.

Милла Йовович:

После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что для всех будет лучше, если мы отложим съемки до рождения ребенка, так как в фильме мне необходимо исполнять много трюков. Убийство зомби и беременность – не лучшее сочетание.

Йовович и Андерсон вступили в брак в 2009 году. Их дочери, Эвер Габо, будущей осенью исполнится 7 лет.

Напомним, радостное событие произошло недавно в семье знаменитого белорусского теннисиста Максима Мирного.

2 августа Максим в четвертый раз стал отцом. Малыша назвали Трофимом. Вес мальчика – 4,4 кг, рост – 50 см. Роды проходили в Брадентоне (штат Флорида). Как чувствует себя малыш и счастливые родители? Смотрите видео!