Из детского конструктора можно собрать ТАКОЕ...

Дети в Сан-Пауло в Бразилии построили самую высокую в мире башню из конструктора Лего. Участвовали более 6 тысяч детей. Они составляли части башни на земле, а взрослые строили ее в высоту.
Высота башни-рекордсменки составило более чем 102 фута. Это около 26 метров. Сверху ее поддерживают несколько тросов. 500 тысяч кусочков Лего пошло на создание всей конструкции.
Интересно, что предыдущими рекордсменами было множество стран и городов. От Гонконга, Торонто и Москвы до Сиднея, Токио и Лондона. Так что идея строить высочайшие башни из конструктора Лего зародилась уже давно.
А вот адвокат из Нью-Йорка перевоплотился в успешного художника, создавая самые невероятные скульптуры из детского конструктора Лего. Он начал заниматься сборкой конструктора еще в 5 лет.
Натан Севейя, художник:
Тогда я просто «заболел», когда родители подарили мне конструктор. Потом выучился на адвоката, но детское увлечение вернулось. И это не просто увлечение, а бизнес.
Каждая скульптура складывается приблизительно из 150 тысяч фрагментов Лего. Все они продаются. Некоторые делаются на заказ. Стоимость одной скульптуры 10 тысяч долларов. Чтобы ее сделать, необходимо две-три недели ежедневной работы.
Натан Севейя, художник:
Когда мне было 10 лет, я попросил родителей купить мне собаку. Они отказали. Тогда я сконструировал гигантского пса из Лего. А теперь я имею большой сайт. Там много посетителей со всего мира. Продажа скульптур идет хорошо. Я пробую дать игрушке эмоции. Недавно я организовал свою выставку.
Выставка работала на протяжении нескольких месяцев и принесла хозяину прибыль в несколько сотен тысяч долларов.