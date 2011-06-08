Из детского конструктора можно собрать ТАКОЕ...

Дети в Сан-Пауло в Бразилии построили самую высокую в мире башню из конструктора Лего. Участвовали более 6 тысяч детей. Они составляли части башни на земле, а взрослые строили ее в высоту.

Высота башни-рекордсменки составило более чем 102 фута. Это около 26 метров. Сверху ее поддерживают несколько тросов. 500 тысяч кусочков Лего пошло на создание всей конструкции.

Интересно, что предыдущими рекордсменами было множество стран и городов. От Гонконга, Торонто и Москвы до Сиднея, Токио и Лондона. Так что идея строить высочайшие башни из конструктора Лего зародилась уже давно.