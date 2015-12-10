В Беларуси 10 декабря стартовала ежегодная благотворительная акция «Наши дети»

Новости Беларуси. В Беларуси 10 декабря стартует ежегодная благотворительная акция «Наши дети». Ставшая уже традиционной, она обращена к сиротам, детям, которые остались без попечения родителей или проживают в многодетных и малообеспеченных семьях.

Как и в прежние годы, а история акции насчитывает уже более 10 лет, представители различных ведомств и организаций навестят ребят в учреждениях, вручат подарки к Новому году, окажут материальную помощь.

10 декабря в Минске по случаю начала благотворительных мероприятий состоится большой праздник во Дворце детей и молодежи. В нем примут участие более 200 школьников со всех районов столицы. Новогодняя акция «Наши дети» продлится в Беларуси до 10 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.