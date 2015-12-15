Ребят из разных уголков Беларуси 15 декабря в Минске объединила акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Ребят из разных уголков Беларуси 15 декабря в Минске объединила традиционная предпраздничная акция «Наши дети». Уже два десятилетия в канун новогодних праздников в центре нашего внимания ребята, которые в эти дни нуждаются в особой заботе. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Новый облик главной зеленой красавицы на мгновение заставил поверить в чудо не только Алену. Настолько большие ели не растут и в деревне Антона. И все же свои плюсы в этом есть.

Казалось бы, настоящие ели и какой-никакой, но снег создают куда более праздничное настроение, чем городской пейзаж. Но не в этом случае. Более сотни ребят сегодня приехали в столицу за теплом. И речь сейчас вовсе не о декабрьском плюсе на термометре.

Татьяна Поевская, председатель благотворительного общественного объединения:

Когда мы проводим фестивали либо вот такие акции, часто говорят, что не похоже, что они с ограниченными возможностями. То есть ребята развиваются. А это возможность еще раз доказать не только самому себе, но и всем, всему нашему обществу, что они достойны жить как все.

Это возможность еще раз выйти из-за стен учреждения. А это, конечно, для них огромное счастье.

Ставшая традиционной, а в этом году и юбилейной, 20-я Республиканская акция «Наши дети» стартовала в Беларуси 10 декабря. Одним из первых праздничных мероприятий насыщенной программы стал сегодняшний концерт. Дети участвовали в конкурсах, громкими аплодисментами встречали всех участников шоу, главным героем которого стал, конечно же, Дед Мороз.

Среди детей с особенностями психофизического развития есть и те, для кого праздник стал не просто подарком – шансом на новую жизнь, не иначе.

Участники акции:

Сюда приезжают те, кто хорошо себя ведет.

В Могилеве мы много куда ходим. В кинотеатры и вообще много куда ходим. Вот будут новогодние елки, будем обходить почти все.

Практически как две капли воды, Егор и Олег не братья и даже не лучшие друзья до недавнего времени. Ребят свела улица, познакомила колония, а на путь исправления поставила забота и особое отношение. Действенный метод, по словам педагогов, чтобы навсегда оставить в прошлом вредные привычки и хулиганские замашки.

Николай Орел, заместитель начальника управления Министерства труда и социальной защиты:

Часть системы социальной реабилитации – это как раз поддержка творчества, физкультуры и спорта. На законодательном уровне созданы все условия для того, чтобы наши дети развивались.

Поздравлять воспитанников опекунских и приемных семей, детских домов и детей-инвалидов представители самых разных структур и организаций будут на протяжении месяца. Гостей в этом году будут ждать 130 социально значимых объектов и более 12 тысяч детей, для которых самым лучшим подарком по-прежнему остается внимание.